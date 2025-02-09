Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя

Автомобильный аккумулятор — это сердце электросистемы машины, особенно зимой, когда мороз может стать настоящим испытанием. Но не все батареи одинаково надёжны. Некоторые модели могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Как выбрать аккумулятор, который не подведёт?

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Почему внешне одинаковые АКБ могут сильно отличаться

Многие производители стремятся снизить себестоимость, уменьшая содержание свинца или даже заменяя металлические элементы пластиком. Это ведёт к:

Быстрому разряду и плохой способности держать заряд.

Ускоренному износу пластин, особенно в холодную погоду.

Сниженной долговечности — такой аккумулятор может подвести уже через год эксплуатации.

Некоторые бренды до сих пор используют устаревшие технологии, что делает их менее надёжными. Поэтому перед покупкой важно изучить характеристики и отзывы.

Обслуживаемые и необслуживаемые АКБ: что выбрать

🚦 Некоторые аккумуляторы требуют долива дистиллированной воды, но далеко не все водители об этом знают. Если этого не делать, электролит выкипает, срок службы батареи сокращается.

АКБ с маркировкой VL или VRLA (SLA) — практически не требуют долива воды.

— практически не требуют долива воды. Модели с пометками N или L нуждаются в регулярном обслуживании.

нуждаются в регулярном обслуживании. АКБ типа CMF вообще не имеют крышек для обслуживания, но их нельзя восстановить при износе.

Если не хотите возиться с аккумулятором — выбирайте необслуживаемые модели.

Какой пусковой ток необходим

В морозы важно, чтобы батарея могла запустить двигатель быстро и уверенно. Оптимальный пусковой ток должен быть в 10 раз больше ёмкости аккумулятора. Например:

Для 60 Ач нужен минимум 600 А (EN).

Если указано 450 А (EN), батарея быстро теряет мощность.

Будьте внимательны: разные стандарты измерения (EN, SAE) могут запутать - некоторые производители намеренно завышают показатели.

Как проверить аккумулятор перед покупкой

В магазине - измерьте напряжение мультиметром (норма — не ниже 12,5 В).

- измерьте напряжение мультиметром (норма — не ниже 12,5 В). При заказе онлайн - проверьте сразу при получении.

Если напряжение ниже 12,5 В, есть риск сульфатации, и даже зарядка может не спасти аккумулятор.

Выбор АКБ — не только вопрос цены, но и надёжности. Некачественная батарея может оставить вас без машины в самый неподходящий момент.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

