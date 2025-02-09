Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите удивить гостей? Приготовьте этот пирог с грибами и курицей
5 пород собак, которые не линяют и не создают проблем с шерстью
Как увлажнить кожу в домашних условиях? 3 простых рецепта масок
Март и апрель — решающее время для яблонь: рассказываем, как защитить урожай от болезней
Ошибки хозяев: как не довести собаку до агрессии
Выход Прибалтики из БРЭЛЛ нанесет урон Евросоюзу, — постпредство
Это совсем не просто: Дмитрий Дюжев высказался о внедрении искусственного интеллекта в общество
Турция достигла нового рекорда в потреблении газа
Супербоул 2025: что будет на самом грандиозном шоу в США?

Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя

Авто

Автомобильный аккумулятор — это сердце электросистемы машины, особенно зимой, когда мороз может стать настоящим испытанием. Но не все батареи одинаково надёжны. Некоторые модели могут выйти из строя в самый неподходящий момент. Как выбрать аккумулятор, который не подведёт?

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему внешне одинаковые АКБ могут сильно отличаться

Многие производители стремятся снизить себестоимость, уменьшая содержание свинца или даже заменяя металлические элементы пластиком. Это ведёт к:

  • Быстрому разряду и плохой способности держать заряд.
  • Ускоренному износу пластин, особенно в холодную погоду.
  • Сниженной долговечности — такой аккумулятор может подвести уже через год эксплуатации.

Некоторые бренды до сих пор используют устаревшие технологии, что делает их менее надёжными. Поэтому перед покупкой важно изучить характеристики и отзывы.

Обслуживаемые и необслуживаемые АКБ: что выбрать

🚦 Некоторые аккумуляторы требуют долива дистиллированной воды, но далеко не все водители об этом знают. Если этого не делать, электролит выкипает, срок службы батареи сокращается.

  • АКБ с маркировкой VL или VRLA (SLA) — практически не требуют долива воды.
  • Модели с пометками N или L нуждаются в регулярном обслуживании.
  • АКБ типа CMF вообще не имеют крышек для обслуживания, но их нельзя восстановить при износе.

Если не хотите возиться с аккумулятором — выбирайте необслуживаемые модели.

Какой пусковой ток необходим

В морозы важно, чтобы батарея могла запустить двигатель быстро и уверенно. Оптимальный пусковой ток должен быть в 10 раз больше ёмкости аккумулятора. Например:

  • Для 60 Ач нужен минимум 600 А (EN).
  • Если указано 450 А (EN), батарея быстро теряет мощность.

Будьте внимательны: разные стандарты измерения (EN, SAE) могут запутать - некоторые производители намеренно завышают показатели.

Как проверить аккумулятор перед покупкой

  • В магазине - измерьте напряжение мультиметром (норма — не ниже 12,5 В).
  • При заказе онлайн - проверьте сразу при получении.

Если напряжение ниже 12,5 В, есть риск сульфатации, и даже зарядка может не спасти аккумулятор.

Выбор АКБ — не только вопрос цены, но и надёжности. Некачественная батарея может оставить вас без машины в самый неподходящий момент.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Красота и стиль
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии Аудио 
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты
Российский шоу-бизнес
Баста назвал имя актрисы, которую считает идеалом красоты Аудио 
Популярное
Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки

Узнайте, как предотвратить стрелкование лука-севка и получить обильный урожай, следуя простым рекомендациям по выбору почвы, поливу и уходу.

Вы сами отправляете лук в стрелку: исправляем главные ошибки посадки
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Последние материалы
Март и апрель — решающее время для яблонь: рассказываем, как защитить урожай от болезней
Ошибки хозяев: как не довести собаку до агрессии
Выход Прибалтики из БРЭЛЛ нанесет урон Евросоюзу, — постпредство
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Это совсем не просто: Дмитрий Дюжев высказался о внедрении искусственного интеллекта в общество
Супербоул 2025: что будет на самом грандиозном шоу в США?
Турция достигла нового рекорда в потреблении газа
Смерть из-за проглоченной жвачки: правда или жуткая страшилка?
Это 10-минутное упражнение заменит вам поход в спортзал
Голод, катаклизмы и разрушения — точный сценарий падения маленького астероида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.