Эта незаметная ошибка может привести к утечке топлива — проверьте, не совершаете ли вы её

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Многие водители считают, что заправка полного бака — это практично и удобно. Но на самом деле у этой привычки есть скрытые риски, о которых редко говорят. В некоторых случаях полный бак может не только навредить автомобилю, но и привести к опасным ситуациям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Как обманывают водителей на заправках

На некоторых частных АЗС нечестные сотрудники могут использовать хитрые схемы. Например:

Слив топлива в скрытые канистры . Чем больше топлива заправляется, тем сложнее заметить недостачу.

. Чем больше топлива заправляется, тем сложнее заметить недостачу. Некорректные показания счетчика . Визуально водитель не сможет проверить, действительно ли залит полный бак.

. Визуально водитель не сможет проверить, действительно ли залит полный бак. Подмена топлива. В баки может попадать некачественное топливо, что негативно сказывается на работе двигателя.

Поэтому эксперты рекомендуют контролировать процесс заправки и обращать внимание на показания колонки.

Чем опасна заправка "до полного"

🚦 Современные автомобили оснащены системами вентиляции топливного бака, которые могут выйти из строя при избыточной заправке. Это приводит к:

Повреждению клапанов, предотвращающих утечку топлива.

Разгерметизации системы и риску утечек.

Появлению запаха бензина в салоне.

Кроме того, если автомобиль перевернётся, исправный клапан должен предотвратить утечку топлива. Но при постоянной заправке "до краёв" эта система может выйти из строя.

Негерметичная крышка бака — скрытая угроза

В старых моделях, таких как "Жигули" и "Волга", плохо закрученная крышка может стать причиной вытекания топлива, а это уже прямая угроза возгорания.

Вывод прост: не стоит игнорировать автоматическое отключение пистолета при заправке. Это может сберечь не только ресурс автомобиля, но и вашу безопасность.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

