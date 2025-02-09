Эта незаметная ошибка может привести к утечке топлива — проверьте, не совершаете ли вы её

Многие водители считают, что заправка полного бака — это практично и удобно. Но на самом деле у этой привычки есть скрытые риски, о которых редко говорят. В некоторых случаях полный бак может не только навредить автомобилю, но и привести к опасным ситуациям.
На некоторых частных АЗС нечестные сотрудники могут использовать хитрые схемы. Например:
Поэтому эксперты рекомендуют контролировать процесс заправки и обращать внимание на показания колонки.
🚦 Современные автомобили оснащены системами вентиляции топливного бака, которые могут выйти из строя при избыточной заправке. Это приводит к:
Кроме того, если автомобиль перевернётся, исправный клапан должен предотвратить утечку топлива. Но при постоянной заправке "до краёв" эта система может выйти из строя.
В старых моделях, таких как "Жигули" и "Волга", плохо закрученная крышка может стать причиной вытекания топлива, а это уже прямая угроза возгорания.
Вывод прост: не стоит игнорировать автоматическое отключение пистолета при заправке. Это может сберечь не только ресурс автомобиля, но и вашу безопасность.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
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