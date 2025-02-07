За что теперь придётся платить страховым, а не водителям? Новый законопроект вызвал споры

В Госдуму внесён законопроект, который может изменить порядок возмещения ущерба при ДТП. Если виновник аварии не застрахован по ОСАГО, страховая компания потерпевшего сначала выплатит компенсацию, а затем взыщет эти деньги с виновного водителя. На первый взгляд это защищает пострадавших, но есть нюансы, о которых эксперты уже бьют тревогу, сообщает "За рулем".
По данным Российского союза автостраховщиков, от 2,5 до 3 млн водителей в России не имеют полиса ОСАГО. Сегодня, если такой водитель становится виновником ДТП, пострадавший должен добиваться компенсации через суд, что может занять годы. Новый законопроект предлагает ускорить этот процесс, перекладывая ответственность за выплаты на страховые компании, а уже затем — на виновников аварии.
Эксперты видят в инициативе не только плюсы, но и риски:
Несмотря на возможные проблемы, идея может упростить жизнь добросовестным водителям, пострадавшим в ДТП. Главное — внедрить дополнительные меры контроля, иначе законопроект может привести к неожиданным последствиям.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).
Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.