За что теперь придётся платить страховым, а не водителям? Новый законопроект вызвал споры

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В Госдуму внесён законопроект, который может изменить порядок возмещения ущерба при ДТП. Если виновник аварии не застрахован по ОСАГО, страховая компания потерпевшего сначала выплатит компенсацию, а затем взыщет эти деньги с виновного водителя. На первый взгляд это защищает пострадавших, но есть нюансы, о которых эксперты уже бьют тревогу, сообщает "За рулем".

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Почему это важно

По данным Российского союза автостраховщиков, от 2,5 до 3 млн водителей в России не имеют полиса ОСАГО. Сегодня, если такой водитель становится виновником ДТП, пострадавший должен добиваться компенсации через суд, что может занять годы. Новый законопроект предлагает ускорить этот процесс, перекладывая ответственность за выплаты на страховые компании, а уже затем — на виновников аварии.

Возможные проблемы

Эксперты видят в инициативе не только плюсы, но и риски:

Отказ от ОСАГО . Если водитель знает, что за него заплатят, он может не покупать полис. Для борьбы с этим нужно усилить контроль, например, с помощью дорожных камер.

. Если водитель знает, что за него заплатят, он может не покупать полис. Для борьбы с этим нужно усилить контроль, например, с помощью дорожных камер. Мошенничество . Система может привлечь аферистов, которые будут инсценировать аварии и получать выплаты через страховые компании. Необходима служба страховых детективов, но её создание пока даже не обсуждается.

. Система может привлечь аферистов, которые будут инсценировать аварии и получать выплаты через страховые компании. Необходима служба страховых детективов, но её создание пока даже не обсуждается. Низкая эффективность взысканий. Сегодня страховые компании успешно возвращают лишь 6% средств, потраченных на выплаты за незастрахованных виновников ДТП. Без новых правовых механизмов эти деньги могут просто "сгорать".

Несмотря на возможные проблемы, идея может упростить жизнь добросовестным водителям, пострадавшим в ДТП. Главное — внедрить дополнительные меры контроля, иначе законопроект может привести к неожиданным последствиям.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире).

