Каждый второй водитель в этой ситуации уверен, что прав — но ПДД думает иначе

Сужение дороги — частая ситуация, особенно после перекрёстков и на трассах с изменяющейся шириной проезжей части. Многие водители уверены, что их "подрезали", но ПДД говорят совсем другое. Кто же на самом деле должен уступать?
Если перед сужением установлены дорожные знаки, указывающие, какая полоса исчезает, то ответ очевиден — водитель на исчезающей полосе обязан уступить. Разметка тоже подсказывает: если ваша полоса прерывается, значит, вам нужно пропустить других участников движения.
В реальности встречаются ситуации, когда разметка не даёт ясности, а знаков нет. В такие моменты водители часто полагаются на интуицию и эмоции, что приводит к конфликтам. Особенно часто такое случается, если правая полоса исчезает, а водитель считает, что имеет преимущество.
Но согласно ПДД:
Если произойдёт столкновение, то виновником по правилам будет водитель, который пытался перестроиться, то есть из правого ряда. Даже если его "не пустили" или он был уверен в своём преимуществе.
Вывод прост: важно не только знать ПДД, но и проявлять взаимную вежливость, особенно в сложных дорожных условиях.
Перекрёсток - пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, "территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части".
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