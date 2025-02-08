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Каждый второй водитель в этой ситуации уверен, что прав — но ПДД думает иначе

1:41
Авто

Сужение дороги — частая ситуация, особенно после перекрёстков и на трассах с изменяющейся шириной проезжей части. Многие водители уверены, что их "подрезали", но ПДД говорят совсем другое. Кто же на самом деле должен уступать?

перекресток
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перекресток

Когда всё понятно: знаки и разметка

Если перед сужением установлены дорожные знаки, указывающие, какая полоса исчезает, то ответ очевиден — водитель на исчезающей полосе обязан уступить. Разметка тоже подсказывает: если ваша полоса прерывается, значит, вам нужно пропустить других участников движения.

А если знаков нет

В реальности встречаются ситуации, когда разметка не даёт ясности, а знаков нет. В такие моменты водители часто полагаются на интуицию и эмоции, что приводит к конфликтам. Особенно часто такое случается, если правая полоса исчезает, а водитель считает, что имеет преимущество.

Но согласно ПДД:

  • Если ваша полоса заканчивается и вам нужно перестроиться, вы должны уступить дорогу тем, кто движется без изменения полосы.
  • Водители левого ряда не обязаны вас пропускать, но в плотном потоке действует негласное правило "ёлочки" – взаимное чередование.

Кто окажется виноват в ДТП

Если произойдёт столкновение, то виновником по правилам будет водитель, который пытался перестроиться, то есть из правого ряда. Даже если его "не пустили" или он был уверен в своём преимуществе.

Вывод прост: важно не только знать ПДД, но и проявлять взаимную вежливость, особенно в сложных дорожных условиях.

Уточнения

Перекрёсток - пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, "территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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