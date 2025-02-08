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Вы даже не поймёте, как остались без денег: как работают автоподставы и как их остановить

2:05
Авто

Автоподставы стали настоящей проблемой для крупных городов России. Злоумышленники используют разные схемы, провоцируя аварии и требуя деньги за "повреждения". Но есть одна фраза, после которой они предпочитают исчезнуть, не дожидаясь разборок.

перекресток
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перекресток

Как работает схема аферистов

Чаще всего мошенники используют старые, но внешне дорогие автомобили, такие как Mercedes-Benz или BMW. Они умышленно создают аварийную ситуацию, после чего разыгрывают сцену: "элитное" авто якобы получило серьезные повреждения, и теперь водитель должен заплатить крупную сумму.

Главный расчёт мошенников — на панику и желание избежать разбирательств. Они давят на жертву, предлагая решить вопрос "по-тихому", чтобы избежать больших проблем.

Одна фраза, которая ломает всю схему

Самое важное в такой ситуации — не поддаваться на эмоции. Нужно спокойно и уверенно сказать:

"Вызываем ГАИ и оформляем ДТП официально."

Эта фраза моментально меняет расстановку сил. Мошенники рассчитывают на быструю "выплату", а не на законные процедуры. Как только они понимают, что легкой наживы не будет, их интерес к жертве резко пропадает. В большинстве случаев они просто уезжают, оставляя водителя в покое.

Что ещё поможет избежать проблем

  • Действующий полис ОСАГО или КАСКО. Это не просто документ, а ваша защита. Даже если афера удалась, страховая покроет ущерб, а мошенники останутся ни с чем.
  • Спокойствие и уверенность. Главное — не паниковать и не торопиться принимать решения.
  • Фиксация на видео. Записывайте всё, что происходит. Это может стать решающим доказательством, если дело дойдет до разбирательств.

Помните: автоаферисты работают только с теми, кто готов соглашаться на их условия. Уверенность и знание своих прав — лучшая защита от подобных схем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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