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Потеря мощности и долгий прогрев: когда система охлаждения начинает вредить

1:49
Авто

Многие водители сталкиваются с тем, что в мороз двигатель прогревается слишком долго. Это не только дискомфорт, но и возможный сигнал о неисправности автомобиля. Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт рассказал "Газете.Ru", какие причины могут вызвать эту проблему и как её устранить.

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой

Основные причины долгого прогрева двигателя

1. Неисправный термостат

  • Термостат регулирует циркуляцию охлаждающей жидкости.
  • Если он заклинил, антифриз идёт сразу по большому кругу, что замедляет прогрев.
  • Летом проблему можно не заметить, но зимой она становится очевидной.

2. Засорённый радиатор печки

  • Отопитель не только греет салон, но и влияет на прогрев двигателя.
  • Засоры внутри радиатора ухудшают теплоотдачу, и мотор прогревается дольше.

Решение: чистка или замена радиатора печки.

3. Сбои в системе циркуляции охлаждающей жидкости

Возможные проблемы:

  • Воздушные пробки в системе охлаждения.
  • Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости.
  • Поломка вентилятора охлаждения.

Эти неисправности не только замедляют прогрев, но и могут увеличить расход топлива.

Что делать, если двигатель греется слишком долго

Если автомобиль слишком долго выходит на рабочую температуру, это повод проверить:

  • Работу термостата (он должен открываться при нужной температуре).
  • Чистоту радиатора печки (если из печки дует холодный воздух, он может быть засорён).
  • Систему охлаждения на наличие воздушных пробок и исправность датчиков.

Ранняя диагностика поможет избежать лишнего расхода топлива и проблем с двигателем.

Уточнения

Термоста́т — устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода (например, таяние льда). 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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