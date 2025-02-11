Потеря мощности и долгий прогрев: когда система охлаждения начинает вредить

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Многие водители сталкиваются с тем, что в мороз двигатель прогревается слишком долго. Это не только дискомфорт, но и возможный сигнал о неисправности автомобиля. Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт рассказал "Газете.Ru", какие причины могут вызвать эту проблему и как её устранить.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобиль зимой

Основные причины долгого прогрева двигателя

1. Неисправный термостат

Термостат регулирует циркуляцию охлаждающей жидкости.

Если он заклинил, антифриз идёт сразу по большому кругу, что замедляет прогрев.

Летом проблему можно не заметить, но зимой она становится очевидной.

2. Засорённый радиатор печки

Отопитель не только греет салон, но и влияет на прогрев двигателя.

Засоры внутри радиатора ухудшают теплоотдачу, и мотор прогревается дольше.

Решение: чистка или замена радиатора печки.

3. Сбои в системе циркуляции охлаждающей жидкости

Возможные проблемы:

Воздушные пробки в системе охлаждения.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости.

Поломка вентилятора охлаждения.

Эти неисправности не только замедляют прогрев, но и могут увеличить расход топлива.

Что делать, если двигатель греется слишком долго

Если автомобиль слишком долго выходит на рабочую температуру, это повод проверить:

Работу термостата (он должен открываться при нужной температуре).

Чистоту радиатора печки (если из печки дует холодный воздух, он может быть засорён).

Систему охлаждения на наличие воздушных пробок и исправность датчиков.

Ранняя диагностика поможет избежать лишнего расхода топлива и проблем с двигателем.

Уточнения

Термоста́т — устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода (например, таяние льда).

