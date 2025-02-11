Сухой асфальт — ещё не лето: почему водители весной переобуваются, а потом кусают локти

Мягкие зимы вносят коррективы в стиль вождения и обслуживание автомобилей. Многие водители уже задумываются о смене шин и расслабляются за рулём, но эксперты предупреждают — делать это слишком рано опасно как для авто, так и для безопасности на дороге.
Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов объяснил, какие ошибки чаще всего допускают водители в тёплую зиму и как избежать неприятных последствий.
Некоторые водители торопятся поставить летние шины, как только сходит снег. Однако важно ориентироваться не на асфальт, а на температуру воздуха.
С прогревом воздуха многие водители начинают терять бдительность:
Однако зимняя резина остаётся на колёсах, а покрытие дорог ещё не ведёт себя как летом. Сухой асфальт может быть покрыт реагентами, остатками снега и грязью, создавая неожиданные ситуации.
Мягкие зимы приводят к перепадам температур, частым осадкам и скоплению реагентов на дорогах. Это может серьёзно повредить кузов и подвеску автомобиля.
Ранняя весна обманчива — дороги ещё далеки от летних условий. Торопиться менять резину и расслабляться за рулём опасно. Кроме того, автомобиль нуждается в тщательном уходе, чтобы избежать повреждений от реагентов и грязи.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.
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