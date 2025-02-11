Сухой асфальт — ещё не лето: почему водители весной переобуваются, а потом кусают локти

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Мягкие зимы вносят коррективы в стиль вождения и обслуживание автомобилей. Многие водители уже задумываются о смене шин и расслабляются за рулём, но эксперты предупреждают — делать это слишком рано опасно как для авто, так и для безопасности на дороге.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов объяснил, какие ошибки чаще всего допускают водители в тёплую зиму и как избежать неприятных последствий.

Когда менять зимнюю резину на летнюю

Некоторые водители торопятся поставить летние шины, как только сходит снег. Однако важно ориентироваться не на асфальт, а на температуру воздуха.

Летняя резина теряет сцепление при температуре ниже 0°C. В феврале и начале марта температура днём может быть около -1…-2°C, а ночью опускаться ещё ниже.

Безопасный порог для перехода на летние шины — +5…+7°C, а не просто сухой асфальт.

Почему расслабляться рано

С прогревом воздуха многие водители начинают терять бдительность:

Увеличивают скорость.

Уменьшают дистанцию.

Уверены, что дороги уже не скользкие.

Однако зимняя резина остаётся на колёсах, а покрытие дорог ещё не ведёт себя как летом. Сухой асфальт может быть покрыт реагентами, остатками снега и грязью, создавая неожиданные ситуации.

Почему межсезонье — сложный период для автомобиля

Мягкие зимы приводят к перепадам температур, частым осадкам и скоплению реагентов на дорогах. Это может серьёзно повредить кузов и подвеску автомобиля.

Реагенты и песок ускоряют коррозию, особенно если есть микроповреждения лакокрасочного покрытия.

Грязь забивается в подвеску и подкапотное пространство, влияя на работу узлов.

Многие водители откладывают диагностику на весну, хотя при нестабильной погоде проверку автомобиля лучше сделать заранее.

Что нужно делать прямо сейчас

Не спешить с переходом на летнюю резину, дождаться устойчивой температуры выше +5°C. Сохранять осторожный стиль вождения, особенно в переходный период. Чаще мыть машину и проверять кузов на повреждения. Диагностировать подвеску и подкапотное пространство, проверяя состояние ремней, шлангов и технических жидкостей.

Итог: как не попасть в неприятности в мягкую зиму

Ранняя весна обманчива — дороги ещё далеки от летних условий. Торопиться менять резину и расслабляться за рулём опасно. Кроме того, автомобиль нуждается в тщательном уходе, чтобы избежать повреждений от реагентов и грязи.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.



