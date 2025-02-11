Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
450 тысяч пассажиров выбрали онлайн-покупку ж/д билетов
Итальянцы бы плакали от счастья: готовим салат из макарон за 20 минут
Вулкан на Камчатке вот-вот взорвётся: будет ли у жителей время на эвакуацию, или извержение застигнет врасплох
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Результат как у Шварценеггера: вот как правильно проработать грудные мышцы
Эти витамины продлят молодость и активность вашего питомца
Новые протекционистские меры Дональда Трампа
Россия и Индия: курс на сохранение энергетического сотрудничества
Какой картофель полезнее – варёный, запечённый или жареный? Ответ вас удивит

Госуслуги могут запустить продажу номеров – сколько это будет стоить

1:15
Авто

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо в Минфин РФ, в котором предложил разработать механизм продажи "красивых" номеров. По мнению организации, это могло бы приносить в бюджет сотни миллиардов рублей, которые сейчас государство упускает.

Автомобили
Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобили

Почему этот вопрос снова подняли

Ранее Минэкономики и МВД России уже обсуждали создание платформы для продажи автономеров, но процесс был приостановлен. В НАС считают, что пора возобновить работу и запустить продажу через портал Госуслуги.

Какие изменения могут появиться

  • Предлагается отменить возможность сохранения номеров при продаже автомобиля. Таким образом, номера снова будут поступать в оборот и приносить доход государству.
  • На первом этапе планируется ввести фиксированные цены на номера с запоминающимися комбинациями.
  • В перспективе возможен переход на аукционную систему, когда самые востребованные номера смогут продаваться по принципу ставок.

Что это даст

Если инициативу одобрят, автовладельцы смогут официально покупать номера с желаемыми буквами и цифрами, а бюджет страны получит дополнительные миллиарды рублей от их реализации.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Витамины на исходе: сколько времени сохраняется их польза в свежевыжатых соках?
Санкционная политика ЕС обойдется Венгрии в миллиарды евро
Чудо-раствор для роз: как добиться бурного цветения
Вареники, которые не разваливаются: в чём секрет идеального теста
Скрытый рай на Антигуа: это идеальное место для романтического отдыха
Чем подкормить клубнику весной, чтобы собрать большой урожай? Делайте так, и ягоды будут крупными
Какую боль можно терпеть на тренировке? Правда, которую вам не рассказывали в спортзале
Секретное наследие холодной войны: военная тайна США грозит экологической катастрофой
Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу
Как сделать ванную или туалет чистым и свежим: лайфхак с носком от горничных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.