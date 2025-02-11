Госуслуги могут запустить продажу номеров – сколько это будет стоить

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо в Минфин РФ, в котором предложил разработать механизм продажи "красивых" номеров. По мнению организации, это могло бы приносить в бюджет сотни миллиардов рублей, которые сейчас государство упускает.
Ранее Минэкономики и МВД России уже обсуждали создание платформы для продажи автономеров, но процесс был приостановлен. В НАС считают, что пора возобновить работу и запустить продажу через портал Госуслуги.
Если инициативу одобрят, автовладельцы смогут официально покупать номера с желаемыми буквами и цифрами, а бюджет страны получит дополнительные миллиарды рублей от их реализации.
Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.
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