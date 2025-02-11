Госуслуги могут запустить продажу номеров – сколько это будет стоить

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо в Минфин РФ, в котором предложил разработать механизм продажи "красивых" номеров. По мнению организации, это могло бы приносить в бюджет сотни миллиардов рублей, которые сейчас государство упускает.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автомобили

Почему этот вопрос снова подняли

Ранее Минэкономики и МВД России уже обсуждали создание платформы для продажи автономеров, но процесс был приостановлен. В НАС считают, что пора возобновить работу и запустить продажу через портал Госуслуги.

Какие изменения могут появиться

Предлагается отменить возможность сохранения номеров при продаже автомобиля. Таким образом, номера снова будут поступать в оборот и приносить доход государству.

На первом этапе планируется ввести фиксированные цены на номера с запоминающимися комбинациями.

В перспективе возможен переход на аукционную систему, когда самые востребованные номера смогут продаваться по принципу ставок.

Что это даст

Если инициативу одобрят, автовладельцы смогут официально покупать номера с желаемыми буквами и цифрами, а бюджет страны получит дополнительные миллиарды рублей от их реализации.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.



