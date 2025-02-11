Lada Niva Legend 2026: больше мощности, меньше сложностей

АвтоВАЗ решил модернизировать легендарную Niva Legend, заменив устаревший 1,7-литровый мотор на более мощный 1,8-литровый двигатель. Этот агрегат базируется на моторе от Lada Granta, но адаптирован под продольное расположение, что важно для классической схемы "Нивы".
Одно из заметных обновлений — раздаточная коробка с одним рычагом вместо двух. Это сделает управление внедорожными режимами проще, особенно для новичков, не имеющих большого опыта езды по бездорожью.
АвтоВАЗ рассчитывает, что эти изменения сделают "Ниву" более конкурентоспособной, сохраняя её доступность, легендарную проходимость и статус культового внедорожника.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.
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