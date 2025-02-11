Lada Niva Legend 2026: больше мощности, меньше сложностей

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Что изменится в Lada Niva Legend

АвтоВАЗ решил модернизировать легендарную Niva Legend, заменив устаревший 1,7-литровый мотор на более мощный 1,8-литровый двигатель. Этот агрегат базируется на моторе от Lada Granta, но адаптирован под продольное расположение, что важно для классической схемы "Нивы".

Фото: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva Sport

Какие преимущества у нового двигателя

Мощность увеличится до 90 л. с., что положительно скажется на динамике.

Улучшенная тяга на низких оборотах — важное качество для езды по бездорожью.

Надёжность и простота обслуживания — двигатель остаётся восьмиклапанным, без сложных конструктивных решений.

Что изменится в трансмиссии

Одно из заметных обновлений — раздаточная коробка с одним рычагом вместо двух. Это сделает управление внедорожными режимами проще, особенно для новичков, не имеющих большого опыта езды по бездорожью.

Когда ждать обновления

Осенью 2025 года новый двигатель появится на Niva Travel.

В 2026 году модернизированная Niva Legend поступит в серийное производство.

АвтоВАЗ рассчитывает, что эти изменения сделают "Ниву" более конкурентоспособной, сохраняя её доступность, легендарную проходимость и статус культового внедорожника.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.



