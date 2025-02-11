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Lada Niva Legend 2026: больше мощности, меньше сложностей

1:28
Авто

Что изменится в Lada Niva Legend

АвтоВАЗ решил модернизировать легендарную Niva Legend, заменив устаревший 1,7-литровый мотор на более мощный 1,8-литровый двигатель. Этот агрегат базируется на моторе от Lada Granta, но адаптирован под продольное расположение, что важно для классической схемы "Нивы".

Lada Niva Sport
Фото: За рулем is licensed under Free More info
Lada Niva Sport

Какие преимущества у нового двигателя

  • Мощность увеличится до 90 л. с., что положительно скажется на динамике.
  • Улучшенная тяга на низких оборотах — важное качество для езды по бездорожью.
  • Надёжность и простота обслуживания — двигатель остаётся восьмиклапанным, без сложных конструктивных решений.

Что изменится в трансмиссии

Одно из заметных обновлений — раздаточная коробка с одним рычагом вместо двух. Это сделает управление внедорожными режимами проще, особенно для новичков, не имеющих большого опыта езды по бездорожью.

Когда ждать обновления

  • Осенью 2025 года новый двигатель появится на Niva Travel.
  • В 2026 году модернизированная Niva Legend поступит в серийное производство.

АвтоВАЗ рассчитывает, что эти изменения сделают "Ниву" более конкурентоспособной, сохраняя её доступность, легендарную проходимость и статус культового внедорожника.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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