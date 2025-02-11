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Масло на 30 000 км: стоит ли верить таким обещаниям

2:24
Авто

Многие водители задаются вопросом: если машина используется редко, нужно ли менять масло ежегодно? Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин поясняет: если пробег минимальный (около 1000 км в год), то формально масло можно не менять так часто. Конечно, со временем происходит его окисление, но при редком использовании автомобиля этот процесс не оказывает критического влияния на двигатель.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Что с маслами "долгого пробега"

На рынке есть масла, заявленные как долговечные — с ресурсом до 30 000 км. Однако здесь важно следовать не маркетинговым обещаниям, а рекомендациям производителя автомобиля. Современные машины оснащены бортовыми компьютерами, которые анализируют условия эксплуатации и могут корректировать оптимальный интервал замены масла.

Опасные способы экономии

Некоторые автовладельцы пытаются уменьшить объем заливаемого масла, ориентируясь на минимальную отметку на щупе. Но этот метод приводит к увеличенной нагрузке на двигатель, ускоренному износу масла и сокращению срока его службы. В результате вместо экономии можно получить дополнительные расходы на ремонт.

Как выбрать более дешевое масло

Эксперты рекомендуют обратить внимание на отечественные марки. Их качество не уступает зарубежным аналогам, но цена ниже. Однако важно избегать подделок, особенно если речь идет о популярных брендах.

Еще один способ сэкономить — закупать масло впрок. Некоторые компании предлагают акции, но перед покупкой стоит проверить срок хранения: он обычно составляет 18-36 месяцев.

Когда экономия обернется проблемами

Некоторые автомобилисты уверены, что масло должно отработать 20 000 км, но при поездках в пробках, движении по бездорожью и агрессивном вождении масло изнашивается быстрее. Если не учитывать условия эксплуатации, двигатель получает повышенную нагрузку, что приводит к сокращению его ресурса.

Можно ли сэкономить на моторном масле

Да, если соблюдать рекомендации производителя, выбирать качественные, но доступные масла и не пытаться экономить за счет уменьшения объема или увеличения интервалов замены.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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