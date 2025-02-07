5 лучших автомобилей для дачников – вместительность, проходимость, бюджет

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Выбирая автомобиль для дачи, важно учитывать три главных критерия:

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Land Crusier

Проходимость - машина должна справляться с грунтовыми дорогами и бездорожьем.

- машина должна справляться с грунтовыми дорогами и бездорожьем. Вместительность - возможность перевозить багаж, стройматериалы или урожай.

- возможность перевозить багаж, стройматериалы или урожай. Невысокая стоимость - как при покупке, так и в обслуживании.

Cоставили рейтинг лучших авто с пробегом для дачников.

5 место — Toyota Land Cruiser 100 Series

Двигатель: 235 л. с., дизель.

235 л. с., дизель. Трансмиссия : автомат.

: автомат. Особенности: надёжность, отличная проходимость, но высокая цена.

Этот легендарный внедорожник почти не требует частого ремонта и прекрасно справляется с любыми дорогами. Единственный минус — дорогое обслуживание.

4 место — Volkswagen Passat (1993-1997)

Двигатель: бензиновый и дизельный варианты.

бензиновый и дизельный варианты. Трансмиссия : механика/автомат.

: механика/автомат. Особенности: прост в обслуживании, недорогой, но не самый презентабельный.

Старый, но неубиваемый универсал, который может перевозить габаритные грузы и отлично подходит для поездок на дачу.

3 место — УАЗ Patriot

Двигатель : бензин 2,7 л, 135 л. с.

: бензин 2,7 л, 135 л. с. Трансмиссия : механика.

: механика. Особенности: бюджетный внедорожник с отличной проходимостью.

Один из самых доступных внедорожников, справляется с грунтовкой и бездорожьем, но требует внимания к техобслуживанию.

2 место — Ford F-150

Двигатель : бензин, разные варианты мощности.

: бензин, разные варианты мощности. Трансмиссия: автомат.

автомат. Особенности: огромный багажник, надёжность, но высокая цена.

Американский пикап позволяет перевозить крупногабаритные грузы, не боится плохих дорог и славится долговечностью.

1 место — Mitsubishi Pajero

Двигатель: 3,5 л, 202 л. с.

3,5 л, 202 л. с. Трансмиссия: автомат.

автомат. Особенности: полный привод, большой багажник, адекватная цена.

Легендарный внедорожник, который идеально подходит для дачников — вместительный, проходимый и относительно недорогой по сравнению с конкурентами.

Какой автомобиль выбрать

Если нужен максимальный комфорт и надёжность — Land Cruiser 100. Если важна экономия и простота — Volkswagen Passat. Для проходимости за небольшие деньги — УАЗ Patriot. Если важен огромный багажник — Ford F-150. Оптимальный вариант для дачников — Mitsubishi Pajero.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

