Велосипедная индустрия меняет вектор – больше гибридных решений

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В последние годы гравийные велосипеды стали невероятно популярны, обещая быть универсальным решением для любых дорог. Но действительно ли это так? Один из редакторов Cycling Weekly признался, что его Wilier Jena оказался не тем, что он ожидал.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара

Почему покупатели ошибаются с гравийными велосипедами

Гравийные байки рекламируются как идеальный компромисс между шоссейным велосипедом и маунтинбайком. Однако автор статьи понял, что его велосипед редко видит настоящий гравий. Вместо этого он использует его для обычных дорог, где агрессивные шины и настройки подвески больше мешают, чем помогают.

Основные проблемы современных гравийных велосипедов:

Сложность адаптации - современные модели всё больше ориентированы на бездорожье, а значит, на асфальте они менее эффективны.

- современные модели всё больше ориентированы на бездорожье, а значит, на асфальте они менее эффективны. Шины слишком агрессивны - владельцы таких байков вынуждены менять покрышки, чтобы получить комфортное управление на дороге.

- владельцы таких байков вынуждены менять покрышки, чтобы получить комфортное управление на дороге. Больше технологий — меньше универсальности - подвеска, увеличенный дорожный просвет и специализированные рамы делают их менее подходящими для смешанных маршрутов.

Альтернатива — вседорожные велосипеды

Велосипедная индустрия уже предложила новое решение — вседорожные (all-road) модели, такие как BMC Roadmachine, Cervelo Caledonia-5 и Ribble Allroad.

Они быстрее на асфальте.

Обладают достаточным клиренсом для гравийных дорог.

Идеальны для смешанного использования без лишних компромиссов.

Перед покупкой подумайте, что вам действительно нужно

Если ваш маршрут — это в основном асфальт с небольшими участками лёгкого гравия, то гравийный велосипед может оказаться не самым удобным решением. Возможно, вседорожный байк будет лучшим выбором.

Уточнения

Велосипе́д — колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.

