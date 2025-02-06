Велосипедная индустрия меняет вектор – больше гибридных решений

В последние годы гравийные велосипеды стали невероятно популярны, обещая быть универсальным решением для любых дорог. Но действительно ли это так? Один из редакторов Cycling Weekly признался, что его Wilier Jena оказался не тем, что он ожидал.
Гравийные байки рекламируются как идеальный компромисс между шоссейным велосипедом и маунтинбайком. Однако автор статьи понял, что его велосипед редко видит настоящий гравий. Вместо этого он использует его для обычных дорог, где агрессивные шины и настройки подвески больше мешают, чем помогают.
Основные проблемы современных гравийных велосипедов:
Велосипедная индустрия уже предложила новое решение — вседорожные (all-road) модели, такие как BMC Roadmachine, Cervelo Caledonia-5 и Ribble Allroad.
Если ваш маршрут — это в основном асфальт с небольшими участками лёгкого гравия, то гравийный велосипед может оказаться не самым удобным решением. Возможно, вседорожный байк будет лучшим выбором.
Велосипе́д — колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.
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