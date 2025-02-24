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Водителям на заметку: как обычный багажник может обойтись в круглую сумму

2:25
Авто

Многие водители даже не подозревают, что использование дополнительного багажника на крыше автомобиля в ряде случаев может привести к штрафу. Однако, несмотря на это, некоторые автолюбители продолжают им активно пользоваться. Но не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Разберемся в деталях вместе с пояснением инспектора ГАИ, которое он дал в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Парковка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парковка

На самом деле, закон не запрещает перевозку груза на крыше автомобиля, но есть одно важное условие: машина должна быть оснащена заводскими креплениями или рейлингами, на которые устанавливается багажник. Если же они отсутствуют, размещать на крыше конструкции для перевозки грузов нельзя. В противном случае водителя ждет штраф.

Раньше автомобилисты без проблем нагружали свои машины сверху всем, чем угодно — вплоть до крупногабаритных предметов. Однако власти ужесточили контроль за этим, так как далеко не всегда учитывалась допустимая нагрузка на транспортное средство. Теперь за такими нарушениями пристально следят сотрудники ГАИ.

Если автомобиль окажется перегруженным, водителю грозит административный штраф. А в случае, если транспортное средство подверглось конструктивным изменениям без регистрации в ГАИ, его и вовсе могут отправить на штрафстоянку. Все эти меры направлены на повышение безопасности движения, чтобы на дорогах оставались только исправные и безопасные автомобили.

Перегруженный автомобиль хуже управляется, увеличивается риск потери контроля над машиной, повреждения колес и даже вылета с дороги. Кроме того, нагрузка на тормозную систему возрастает, что может привести к серьезным аварийным ситуациям.

Также стоит помнить, что классические багажники в виде открытых решеток постепенно уходят в прошлое. Им на смену пришли закрытые боксы, которые, при правильном креплении, предотвращают выпадение предметов на проезжую часть. Ведь именно из-за выпавших с машин грузов в прошлом происходило немало серьезных ДТП.

Пока сотрудники ГАИ не слишком активно следят за этим, но стоит помнить, что ситуация может измениться в любой момент, а наказания за нарушение станут более строгими.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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