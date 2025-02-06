Белоруссия закрывает дверь для дешёвых иномарок: импорт подержанных авто становится роскошью

С 10 января 2025 года в Белоруссии вступило в силу двукратное повышение утилизационного сбора на подержанные автомобили. Теперь этот маршрут для параллельного (серого) импорта стал гораздо менее выгодным. Цены на ввозимые машины выросли, а привлекательность белорусской схемы резко снизилась.
Ранее Белоруссия оставалась последним относительно доступным вариантом для покупки подержанных иномарок после повышения утилизационного сбора в России с 1 января 2025 года. Теперь ситуация изменилась:
Таким образом, ввозить машины через Белоруссию теперь не только бессмысленно, но и порой дороже, чем напрямую в Россию.
Новые ставки в первую очередь ударили по перекупщикам и тем, кто занимался массовым ввозом автомобилей. Однако для граждан, которые покупают машину для себя и ввозят не более одного автомобиля в год, ставки остались прежними.
Кроме того, для россиян, не занимающихся перепродажей, налог на ввоз авто всё ещё ниже, чем для коммерческого импорта.
После январского повышения утилизационного сбора через Белоруссию ожидаются следующие последствия:
С января ввозить подержанные авто через Белоруссию стало экономически нецелесообразно. Покупателям придётся либо искать новые пути, либо мириться с подорожанием машин внутри России, сообщает "Царьград" со ссылкой на За рулем.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.