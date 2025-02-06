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Белоруссия закрывает дверь для дешёвых иномарок: импорт подержанных авто становится роскошью

2:28
Авто

С 10 января 2025 года в Белоруссии вступило в силу двукратное повышение утилизационного сбора на подержанные автомобили. Теперь этот маршрут для параллельного (серого) импорта стал гораздо менее выгодным. Цены на ввозимые машины выросли, а привлекательность белорусской схемы резко снизилась.

Автовоз
Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автовоз

Как изменилась стоимость ввоза авто через Белоруссию

Ранее Белоруссия оставалась последним относительно доступным вариантом для покупки подержанных иномарок после повышения утилизационного сбора в России с 1 января 2025 года. Теперь ситуация изменилась:

  • Для новых машин с двигателем 1-2 литра утилизационный сбор в Белоруссии составляет около 684 тысяч рублей, в России — 667,4 тысячи рублей.
  • Для автомобилей старше трёх лет в Белоруссии сбор достиг 1,2 миллиона рублей, в России он чуть ниже — 1,174 миллиона рублей.

Таким образом, ввозить машины через Белоруссию теперь не только бессмысленно, но и порой дороже, чем напрямую в Россию.

Кого коснулось повышение

Новые ставки в первую очередь ударили по перекупщикам и тем, кто занимался массовым ввозом автомобилей. Однако для граждан, которые покупают машину для себя и ввозят не более одного автомобиля в год, ставки остались прежними.

Кроме того, для россиян, не занимающихся перепродажей, налог на ввоз авто всё ещё ниже, чем для коммерческого импорта.

Что теперь ждёт рынок подержанных авто

После январского повышения утилизационного сбора через Белоруссию ожидаются следующие последствия:

  • Резкий спад параллельного импорта — серые схемы теперь практически не работают.
  • Рост цен на иномарки в России — ввезти машину по старым схемам уже не получится.
  • Поиск новых маршрутов — теперь внимание может переключиться на Казахстан и другие страны.

С января ввозить подержанные авто через Белоруссию стало экономически нецелесообразно. Покупателям придётся либо искать новые пути, либо мириться с подорожанием машин внутри России, сообщает "Царьград" со ссылкой на За рулем.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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