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Простая ошибка, которая сокращает срок службы автомобиля
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День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО

2:20
Авто

Покупка автомобиля — серьёзное вложение, и выбор модели напрямую влияет на будущие расходы на обслуживание и ремонт. Опытный механик с более чем 18-летним стажем Крис Пайл поделился своим мнением о том, какие автомобили могут стать источником значительных затрат для владельцев.

Электрический автомобиль Dodge Charger
Фото: commons.wikimedia.org by Ammar shaker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электрический автомобиль Dodge Charger

Электромобили: скрытые расходы

Хотя электромобили, такие как Tesla и Rivian, привлекают внимание своими инновациями, Пайл предупреждает о высоких затратах на их обслуживание.

"Стоимость владения, особенно при выходе из строя мотора или батареи, может превысить стоимость самого автомобиля", — отмечает он.

Кроме того, ремонт после даже незначительных аварий может обойтись в десятки тысяч долларов.

Малые автомобили и кроссоверы: частые поломки

Пайл также советует с осторожностью подходить к покупке таких моделей, как Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие кроссоверы.

"Двухдисковые трансмиссии и вариаторы в этих моделях часто выходят из строя, а ремонт обходится дорого и требует обращения к дилерам", — по словам Криса.

Jeep и Fiat: частые ремонты

Модели Jeep Renegade и Fiat 500, по наблюдениям Пайла, требуют частого ремонта.

"Проблема не столько в стоимости ремонта, сколько в его частоте. Эти автомобили часто простаивают в ожидании ремонта, вместо того чтобы радовать владельцев безотказной работой", — подчёркивает механик.

Пикапы: обесценивание и затраты

Несмотря на их популярность, Пайл не рекомендует приобретать новые пикапы от таких брендов, как Ford, Nissan, Dodge, Chevy или Toyota.

"В первые пять лет владения такие автомобили теряют от 35% до 55% своей стоимости. Лучше приобрести подержанный пикап, чтобы избежать значительной амортизации", — объясняет он.

Рекомендации для покупателей

Пайл советует потенциальным покупателям тщательно изучать информацию о надёжности и стоимости обслуживания интересующих моделей. Он подчёркивает важность понимания потенциальных расходов, связанных с ремонтом и обслуживанием, чтобы избежать неприятных сюрпризов после покупки.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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