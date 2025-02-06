Заплатил за машину наличными — получил штраф в сотни тысяч рублей

Россияне начали получать крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. Telegram-канал Mash сообщает, что сумма взысканий может составлять 20-40% от стоимости машины.
Всё дело в Федеральном законе 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно этому закону, иностранный гражданин не может получать наличные рубли при продаже автомобиля. Если покупатель нарушает это правило, ему грозит штраф.
Недавно под штраф попала москвичка, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии за наличные. В результате ей пришлось заплатить 855 тысяч рублей в бюджет.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Минфин с просьбой пересмотреть эту практику, так как Россия и Киргизия входят в Единое таможенное пространство.
Чтобы не попасть под санкции, при покупке автомобиля у иностранного гражданина не расплачивайтесь наличными рублями. Оформите перевод через банк или уточните возможные варианты безопасного расчёта.
Автоэксперт Дмитрий Попов напоминает, что перед покупкой важно провести глубокую техническую диагностику. Обращайте внимание на:
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».
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