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Заплатил за машину наличными — получил штраф в сотни тысяч рублей

2:03
Авто

Россияне начали получать крупные штрафы за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. Telegram-канал Mash сообщает, что сумма взысканий может составлять 20-40% от стоимости машины.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Всё дело в Федеральном законе 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно этому закону, иностранный гражданин не может получать наличные рубли при продаже автомобиля. Если покупатель нарушает это правило, ему грозит штраф.

Прецедент: штраф в 855 тысяч рублей

Недавно под штраф попала москвичка, купившая Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии за наличные. В результате ей пришлось заплатить 855 тысяч рублей в бюджет.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился в Минфин с просьбой пересмотреть эту практику, так как Россия и Киргизия входят в Единое таможенное пространство.

Как избежать штрафа

Чтобы не попасть под санкции, при покупке автомобиля у иностранного гражданина не расплачивайтесь наличными рублями. Оформите перевод через банк или уточните возможные варианты безопасного расчёта.

Что ещё нужно учитывать при покупке авто с пробегом

Автоэксперт Дмитрий Попов напоминает, что перед покупкой важно провести глубокую техническую диагностику. Обращайте внимание на:

  • Проверку геометрии кузова и толщиномером — это поможет выявить скрытые повреждения.
  • Диагностику двигателя на ошибки и проверку компрессии.
  • Оценку состояния коррозии - ржавчина может скрываться в незаметных местах.
  • Пробег - не доверяйте данным одометра, скрученный пробег остаётся частым обманом.
  • Косметические обновления - свежие коврики, накладки на педали и руль могут скрывать истинное состояние авто.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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