Кто дольше протянет на ходу: старенький бензиновый авто или новенький электромобиль

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Задумывались ли вы, насколько долговечны современные автомобили с различными типами двигателей? Недавнее исследование проливает свет на этот вопрос.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тесла

Сравнение срока службы автомобилей

Международная группа учёных проанализировала около 300 миллионов записей технических осмотров автомобилей, выпущенных с 2005 по 2017 годы. Результаты показали, что средний срок службы электромобилей составляет 18,4 года, что лишь немного уступает бензиновым автомобилям с их 18,7 годами. Дизельные машины оказались менее долговечными — их средний срок службы составляет 16,8 года.

Технологический прогресс и надёжность

Интересно, что с каждым годом надёжность электромобилей заметно возрастает. Вероятность отказа у них снижается на 12% ежегодно, тогда как у бензиновых автомобилей этот показатель составляет 6,7%, а у дизельных — всего 1,9%. Это связано с быстрым развитием технологий и устранением ранних недостатков, особенно в области аккумуляторов.

Лидеры по долговечности

Среди электромобилей особенно выделяется компания Tesla, чьи модели демонстрируют наибольшую долговечность. В сегменте традиционных автомобилей лидируют Audi и Skoda среди бензиновых и дизельных машин соответственно.

Экологические преимущества

Долговечность электромобилей не только сравнима с традиционными автомобилями, но и способствует снижению их углеродного следа. Длительный срок эксплуатации в сочетании с переходом на возобновляемые источники энергии делает электромобили более экологичным выбором.

Современные электромобили достигли уровня надёжности и долговечности, сопоставимого с бензиновыми и дизельными автомобилями. Быстрое развитие технологий и улучшение качества делают их привлекательным выбором для тех, кто задумывается о долгосрочной перспективе и экологичности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

