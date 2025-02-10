Запах газа в салоне — что делать, и чем это грозит водителю

Если из-под днища автомобиля доносятся громкие звуки, а в салоне ощущается запах газов, это может свидетельствовать о серьёзных неисправностях выхлопной системы. По словам директора механического ремонта АГ "Авилон" Александры Габараевой, игнорировать эти признаки нельзя, так как утечка выхлопных газов представляет опасность для здоровья и влияет на работу двигателя.
Средний срок службы глушителя зависит от материалов и условий эксплуатации.
Чтобы продлить срок службы, рекомендуется:
Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».
Выхлопны́е га́зы (отходящие газы) — отработавшее в двигателе рабочее тело.
Выхлопные (отходящие) газы являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива.
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