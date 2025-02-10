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Запах газа в салоне — что делать, и чем это грозит водителю

1:24
Авто

Если из-под днища автомобиля доносятся громкие звуки, а в салоне ощущается запах газов, это может свидетельствовать о серьёзных неисправностях выхлопной системы. По словам директора механического ремонта АГ "Авилон" Александры Габараевой, игнорировать эти признаки нельзя, так как утечка выхлопных газов представляет опасность для здоровья и влияет на работу двигателя.

выхлопная труба автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
выхлопная труба автомобиля

Основные симптомы неисправности выхлопной системы

  1. Громкие звуки и хлопки при разгоне — сигнализируют о повреждениях глушителя или разгерметизации системы.
  2. Запах газов в салоне — может вызвать ухудшение самочувствия и головокружение.
  3. Повышенный расход топлива — утечка приводит к увеличению расхода на 5-10%.

Сколько служит глушитель и как продлить его ресурс

Средний срок службы глушителя зависит от материалов и условий эксплуатации.

  • Алюминизированная сталь — 3-4 года.
  • Нержавеющая сталь — практически не требует замены, но встречается только на премиальных моделях.

Чтобы продлить срок службы, рекомендуется:

  • Проводить антикоррозийную обработку термостойкими эмалями. Это увеличивает ресурс глушителя до 5 лет.
  • Избегать коротких поездок, так как конденсат внутри системы ускоряет коррозию.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». 
 

Выхлопны́е га́зы (отходящие газы) — отработавшее в двигателе рабочее тело.
Выхлопные (отходящие) газы являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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