Новый российский грузовик БАЗ — превзошёл Volvo и Mercedes, вот в чём его главное преимущество

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С июня-июля 2025 года в России начнётся серийное производство нового грузового автомобиля БАЗ. По словам генерального директора АО «Романов» Дмитрия Гречухина, эта модель не только не уступает, но и превосходит по внедорожным характеристикам известные грузовики Volvo и Mercedes.

Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фура

Основой для нового грузовика стали транспортные оси, созданные на базе военной техники. Эти шасси уже прошли серьёзные испытания в зоне проведения СВО, доказав свою надёжность и проходимость в экстремальных условиях.

Чем БАЗ отличается от западных аналогов

Решение о создании автомобиля приняли ещё в 2019 году, а разработка шла на мощностях АО «Обуховский завод». В 2023 году собрали первый опытный образец, и теперь модель готовится к серийному производству.

Грузовик БАЗ позиционируется как замена внедорожных версий машин из так называемой «большой семёрки» производителей: Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault. По проходимости он ближе к Tatra, но обещает улучшенные характеристики для российских условий.

Когда ждать новый БАЗ на дорогах

Сейчас грузовик проходит сертификацию. В 2025 году предприятие планирует выпустить 200 машин, а к 2027 году производство должно достичь 2 000 единиц в год. Если заявленные характеристики подтвердятся, БАЗ может стать серьёзным конкурентом иностранным моделям на рынке тяжёлой техники.

Уточнения

Грузовой автомобиль — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе. Для обобщённого обозначения машин, созданных на базе грузового автомобиля, некоторыми используется термин грузовая техника.



