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Continental взяла идею у гольфистов — и создала инновационные шины

1:43
Авто

Компания Continental представила шины EcoContact 7 и их спортивную версию EcoContact 7 S, главной задачей которых стало повышение эффективности. Но самым неожиданным решением стало заимствование технологии из гольфа.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

На боковинах и краях протектора новых шин появились сотни миниатюрных углублений Aerodimples, которые напоминают покрытие мячей для гольфа. Continental утверждает, что эти микроуглубления снижают турбулентность воздуха за колесом, уменьшая сопротивление качению. В результате автомобиль тратит меньше энергии, а значит, экономит топливо или электроэнергию.

В чём ещё особенности новых шин

  1. Новый резиновый состав Green Chili 3.0 — снижает сопротивление качению и продлевает срок службы покрышек.
  2. Технология Smart Energy Casing — уменьшает внутреннее трение, что дополнительно улучшает эффективность.
  3. Обновлённый рисунок протектора — снижает уровень шума и улучшает сцепление, особенно в спортивной версии EcoContact 7 S.

Для кого подойдут EcoContact 7 и 7 S

Хотя шины ориентированы на электромобили (где снижение сопротивления качению увеличивает запас хода), они также подходят и для машин с традиционными ДВС. В Европе эти покрышки уже получили высокие оценки: класс A по сопротивлению качению и класс B по торможению на мокрой дороге и шуму.

Эти летние шины уже одобрены для установки на Volkswagen, Mercedes-Benz и BYD. Вероятно, вскоре они появятся на глобальном рынке.

Уточнения

Аэродинамика — раздел механики сплошных сред, в котором целью исследований является изучение закономерностей движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами. Более общим разделом механики является газовая динамика, в которой изучаются потоки различных газов. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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