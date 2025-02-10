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Бензин с водой? Как вовремя распознать проблему и спасти мотор

2:05
Авто

Если двигатель начинает работать с перебоями, теряет мощность или вовсе глохнет, не спешите винить топливный насос или форсунки — вполне возможно, что в баке скопилась вода. По словам директора по сервису компании "Рольф" Юлии Трушковой, многие водители даже не подозревают о наличии влаги в системе, пока не сталкиваются с серьезными последствиями.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Вода может попасть в топливную систему несколькими способами. Чаще всего это происходит из-за конденсата, образующегося при резких перепадах температуры. В теплую погоду воздух внутри бака насыщается влагой, а ночью при похолодании она конденсируется на стенках. Еще одна распространенная причина — некачественное топливо. Заправка на сомнительных АЗС нередко приводит к попаданию воды в бак, особенно у владельцев дизельных авто. Также влага может проникнуть через вентиляционные отверстия во время мойки машины или из-за плохой герметичности топливной системы.

Как избавиться от воды в топливном баке: 4 рабочих метода

  1. Топливные присадки. Специальные добавки связывают воду и позволяют двигателю безопасно её "переработать". Эксперты советуют использовать их осенью, перед наступлением морозов.
  2. Слив топлива. Если вы заправились на некачественной АЗС и в баке скопилось слишком много воды, лучший вариант — слить топливо через сливную пробку.
  3. Сушка бака. В сложных случаях бак приходится демонтировать, промывать и сушить. Это крайняя мера, но иногда без неё не обойтись.
  4. Замена фильтров. Если вода уже дошла до топливных фильтров, их необходимо заменить — они первыми страдают от загрязнения.

Чтобы избежать проблем, старайтесь заправляться только на проверенных АЗС, следите за герметичностью топливной системы и не забывайте про профилактику. И тогда машина не подведет даже в самые суровые морозы!

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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