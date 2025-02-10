Бензин с водой? Как вовремя распознать проблему и спасти мотор

Если двигатель начинает работать с перебоями, теряет мощность или вовсе глохнет, не спешите винить топливный насос или форсунки — вполне возможно, что в баке скопилась вода. По словам директора по сервису компании "Рольф" Юлии Трушковой, многие водители даже не подозревают о наличии влаги в системе, пока не сталкиваются с серьезными последствиями.
Вода может попасть в топливную систему несколькими способами. Чаще всего это происходит из-за конденсата, образующегося при резких перепадах температуры. В теплую погоду воздух внутри бака насыщается влагой, а ночью при похолодании она конденсируется на стенках. Еще одна распространенная причина — некачественное топливо. Заправка на сомнительных АЗС нередко приводит к попаданию воды в бак, особенно у владельцев дизельных авто. Также влага может проникнуть через вентиляционные отверстия во время мойки машины или из-за плохой герметичности топливной системы.
Чтобы избежать проблем, старайтесь заправляться только на проверенных АЗС, следите за герметичностью топливной системы и не забывайте про профилактику. И тогда машина не подведет даже в самые суровые морозы!
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