Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детская комната мечты: топ-3 варианта для любого бюджета
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Сосиски в томатном соусе с рисом — пряное блюдо, которое захочется готовить снова
Проблемы с листьями петунии? Узнайте, как быстро устранить пятна и вернуть растению здоровье
Точно десять тысяч? Сколько шагов нужно проходить в день для долгой и здоровой жизни
Минтай стал фаворитом россиян
Помидоры и огурцы — опасное сочетание? Ученые раскрыли правду
Секреты выбора помады, которая подчеркнет вашу элегантность и не испортит образ
Тайна китайской деревни Янгси: здесь жили в основном карлики

Этот манёвр кажется безобидным, но инспектор ГИБДД думает иначе

2:20
Авто

Обгон — один из самых рискованных манёвров на дороге, требующий от водителя максимальной концентрации и точной оценки ситуации. Особенно это актуально при обгоне сразу нескольких транспортных средств. Но разрешено ли это правилами дорожного движения?

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

Что говорят ПДД

Правила дорожного движения не устанавливают ограничений на количество транспортных средств, которые можно обогнать за один раз. Главное — соблюдать общие требования безопасности при выполнении обгона. Перед началом манёвра водитель должен убедиться, что:

  • Встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для безопасного завершения обгона.

  • Ни одно из транспортных средств позади не начало обгон.

  • Впереди идущие автомобили не сигнализируют о намерении повернуть налево или перестроиться.

Таким образом, обгон нескольких автомобилей подряд не запрещён, если соблюдены все условия безопасности.

Опасности и штрафы

Однако стоит помнить, что обгон — это всегда риск. Особенно опасен так называемый обгон "паровозиком", когда несколько автомобилей одновременно выезжают на встречную полосу для обгона. Это может привести к серьёзным авариям и строго наказывается законом. За такой манёвр предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Рекомендации для безопасного обгона

Чтобы минимизировать риски при обгоне нескольких транспортных средств, рекомендуется:

  • Тщательно оценивать дорожную обстановку. Убедитесь, что у вас достаточно времени и пространства для безопасного завершения манёвра.

  • Избегать обгона в условиях плохой видимости. Туман, дождь или сумерки снижают видимость и увеличивают риск аварии.

  • Не начинать обгон, если не уверены в его безопасности. Лучше подождать более подходящего момента, чем рисковать своей и чужой жизнью.

Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Соблюдение правил и внимательность помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Слаще мёда, сочнее арбуза: выращиваем вкусные помидоры на зависть всем соседям
Садоводство, цветоводство
Слаще мёда, сочнее арбуза: выращиваем вкусные помидоры на зависть всем соседям Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Уралвагонзавод провёл испытания танка Т-90М Прорыв с комплексом активной защиты Арена-М Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Последние материалы
Проблемы с листьями петунии? Узнайте, как быстро устранить пятна и вернуть растению здоровье
Уралвагонзавод провёл испытания танка Т-90М Прорыв с комплексом активной защиты Арена-М
Точно десять тысяч? Сколько шагов нужно проходить в день для долгой и здоровой жизни
Минтай стал фаворитом россиян
Помидоры и огурцы — опасное сочетание? Ученые раскрыли правду
Этот манёвр кажется безобидным, но инспектор ГИБДД думает иначе
Секреты выбора помады, которая подчеркнет вашу элегантность и не испортит образ
Тайна китайской деревни Янгси: здесь жили в основном карлики
Вкусный и яркий салат из свеклы с изюмом и орехами: просто, быстро, вкусно, а как полезно!
Андрей Григорьев-Апполонов высказался о балете Мастер и Маргарита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.