Этот манёвр кажется безобидным, но инспектор ГИБДД думает иначе

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Обгон — один из самых рискованных манёвров на дороге, требующий от водителя максимальной концентрации и точной оценки ситуации. Особенно это актуально при обгоне сразу нескольких транспортных средств. Но разрешено ли это правилами дорожного движения?

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автовладелец за рулем в движущейся машине

Что говорят ПДД

Правила дорожного движения не устанавливают ограничений на количество транспортных средств, которые можно обогнать за один раз. Главное — соблюдать общие требования безопасности при выполнении обгона. Перед началом манёвра водитель должен убедиться, что:

Встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для безопасного завершения обгона.

Ни одно из транспортных средств позади не начало обгон.

Впереди идущие автомобили не сигнализируют о намерении повернуть налево или перестроиться.

Таким образом, обгон нескольких автомобилей подряд не запрещён, если соблюдены все условия безопасности.

Опасности и штрафы

Однако стоит помнить, что обгон — это всегда риск. Особенно опасен так называемый обгон "паровозиком", когда несколько автомобилей одновременно выезжают на встречную полосу для обгона. Это может привести к серьёзным авариям и строго наказывается законом. За такой манёвр предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Рекомендации для безопасного обгона

Чтобы минимизировать риски при обгоне нескольких транспортных средств, рекомендуется:

Тщательно оценивать дорожную обстановку. Убедитесь, что у вас достаточно времени и пространства для безопасного завершения манёвра.

Избегать обгона в условиях плохой видимости. Туман, дождь или сумерки снижают видимость и увеличивают риск аварии.

Не начинать обгон, если не уверены в его безопасности. Лучше подождать более подходящего момента, чем рисковать своей и чужой жизнью.

Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Соблюдение правил и внимательность помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

