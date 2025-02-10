Сегодня договорились разъехаться после ДТП, завтра остались без прав — русская рулетка на дороге

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

В ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям не покидать место ДТП без его официального оформления, даже если стороны пришли к обоюдному согласию. В противном случае могут возникнуть серьёзные юридические последствия.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Нередко виновник аварии предлагает компенсировать ущерб на месте, и пострадавший соглашается, после чего оба разъезжаются. Однако позже виновный может сообщить в ГИБДД о том, что другой участник скрылся с места происшествия. В результате пострадавший получает страховую выплату, а второму водителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет.

В другом сценарии пострадавший, не имея злого умысла, обращается в свою страховую компанию, где ему сообщают о необходимости официального оформления ДТП для получения компенсации. В итоге он вынужден обратиться в ГИБДД, что ставит под угрозу права второго участника, несмотря на ранее достигнутую договорённость.

Также стоит учитывать, что оценка ущерба на месте происшествия может быть неточной. При детальном осмотре в автосервисе сумма ремонта может значительно превысить первоначальную оценку. В такой ситуации пострадавший может потребовать от виновника дополнительную компенсацию.

Некоторые водители считают, что расписка, в которой указаны обстоятельства ДТП, данные участников и отсутствие взаимных претензий, может защитить их в подобных случаях. Однако следует помнить, что в таком случае водитель лишается права на страховую выплату.

Таким образом, чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется всегда оформлять ДТП официально, даже при наличии обоюдного согласия сторон.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

