Сегодня договорились разъехаться после ДТП, завтра остались без прав — русская рулетка на дороге

В ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям не покидать место ДТП без его официального оформления, даже если стороны пришли к обоюдному согласию. В противном случае могут возникнуть серьёзные юридические последствия.
Нередко виновник аварии предлагает компенсировать ущерб на месте, и пострадавший соглашается, после чего оба разъезжаются. Однако позже виновный может сообщить в ГИБДД о том, что другой участник скрылся с места происшествия. В результате пострадавший получает страховую выплату, а второму водителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет.
В другом сценарии пострадавший, не имея злого умысла, обращается в свою страховую компанию, где ему сообщают о необходимости официального оформления ДТП для получения компенсации. В итоге он вынужден обратиться в ГИБДД, что ставит под угрозу права второго участника, несмотря на ранее достигнутую договорённость.
Также стоит учитывать, что оценка ущерба на месте происшествия может быть неточной. При детальном осмотре в автосервисе сумма ремонта может значительно превысить первоначальную оценку. В такой ситуации пострадавший может потребовать от виновника дополнительную компенсацию.
Некоторые водители считают, что расписка, в которой указаны обстоятельства ДТП, данные участников и отсутствие взаимных претензий, может защитить их в подобных случаях. Однако следует помнить, что в таком случае водитель лишается права на страховую выплату.
Таким образом, чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется всегда оформлять ДТП официально, даже при наличии обоюдного согласия сторон.
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