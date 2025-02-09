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Эти машины выглядят одинаково, но одна из них точно подведёт на бездорожье

3:31
Авто

Многие автолюбители мечтают о мощном внедорожнике, способном преодолевать любые препятствия. Однако не каждый может позволить себе такую машину, поэтому часто выбирают кроссовер, или "паркетник". Но чем же они отличаются? Рассмотрим основные различия между кроссоверами и внедорожниками.

Ford Bronco
Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Bronco

Размеры и клиренс

Внедорожники обычно крупнее кроссоверов и обладают большим дорожным просветом. Однако реальный клиренс определяется расстоянием от земли до самой низкой точки автомобиля, такой как коробка передач или бензобак, а не до порога. Производители стараются минимизировать выступающие детали и защитить их, чтобы машина легче преодолевала препятствия. Визуально разница в клиренсе между внедорожником и кроссовером может быть незначительной.

Ходовая часть

Настоящие внедорожники оснащены постоянным полным приводом, иногда с возможностью подключения второго моста вручную. Они имеют межосевой дифференциал с механической блокировкой, а некоторые модели — и межколесную блокировку. Ключевым элементом является понижающая передача в раздаточной коробке, что помогает преодолевать сложные участки.

Кроссоверы же используют многодисковую муфту, подключающую полный привод по мере необходимости. Распределение крутящего момента контролируется электроникой или механическими устройствами при обнаружении пробуксовки.

Кузов

Внедорожники имеют рамную или полурамную конструкцию, где на прочную металлическую раму устанавливается кузов. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и защиту основных узлов при преодолении препятствий. Кузов при этом защищён от деформаций.

Кроссоверы, напротив, строятся на несущем кузове, что снижает их вес и улучшает управляемость на асфальте, но ограничивает возможности на бездорожье.

Подвеска

У внедорожников подвеска рассчитана на большие ходы и прочность, что позволяет колесам сохранять контакт с поверхностью на неровностях. Кроссоверы оснащены более жёсткой подвеской, ориентированной на комфорт и управляемость на городских дорогах.

Трансмиссия

Внедорожники часто оснащаются механической коробкой передач или автоматом с возможностью ручного переключения, что дает водителю больший контроль. Кроссоверы обычно имеют автоматические трансмиссии, настроенные на экономию топлива и комфорт.

Колеса и шины

Внедорожники комплектуются большими колесами с высокопрофильными шинами, обеспечивающими лучшее сцепление на сложных поверхностях. Кроссоверы чаще всего имеют колеса меньшего диаметра с низкопрофильными шинами, оптимизированными для асфальта.

Вес и расход топлива

Из-за массивной конструкции и полного привода внедорожники тяжелее и потребляют больше топлива. Кроссоверы легче, что делает их более экономичными в городских условиях.

Назначение

Внедорожники предназначены для активного использования на бездорожье, охоты, рыбалки и экспедиций. Кроссоверы же ориентированы на городскую эксплуатацию с возможностью выезда на лёгкое бездорожье.

Таким образом, выбор между кроссовером и внедорожником зависит от ваших потребностей и условий эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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