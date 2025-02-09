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Инспектор проверяет не только водителя – когда пассажирам придётся показать документы

1:13
Авто

Многие водители знают, что инспекторы ГИБДД могут остановить автомобиль для проверки водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полиса ОСАГО. Однако не все осведомлены, что сотрудники полиции имеют право требовать документы и у пассажиров.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Согласно закону "О полиции", инспекторы могут запрашивать удостоверения личности у пассажиров для их идентификации. Однако для этого необходимы веские основания, такие как подозрения в совершении административного или уголовного правонарушения.

Чаще всего проверка документов у пассажиров происходит при их неадекватном или агрессивном поведении. Важно отметить, что досмотр пассажиров возможен только в присутствии понятых или при ведении видеозаписи. Во время специальных операций или рейдов полиция также может проверять пассажиров, особенно если автомобиль имеет иностранные номера или следует из другого региона.

В подобных ситуациях рекомендуется предоставить паспорт по требованию инспектора. Отказ или спор с сотрудником полиции могут привести к задержанию и более тщательной проверке.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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