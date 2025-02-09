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Советские автомобилисты не спешили страховаться — проще было не попадать в аварии

1:56
Авто

В Советском Союзе автомобильное страхование имело свои особенности, отличные от современных практик. Владельцы машин могли застраховать свои транспортные средства, однако условия и стоимость страховки существенно отличались от нынешних.

волга
Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
волга

Особенности страхования в СССР

В те времена страхование автомобилей не было обязательным. Государственная страховая компания "Госстрах" предлагала услуги по страхованию, но многие автовладельцы пренебрегали этой возможностью. Основной причиной было то, что стоимость страховки составляла значительную сумму относительно средней зарплаты.

Стоимость страховки

Средняя зарплата в СССР составляла около 120 рублей в месяц. Стоимость страхования автомобиля могла достигать нескольких сотен рублей в год, что делало её недоступной для многих граждан. Для сравнения, в современных условиях стоимость страховки составляет меньшую долю от средней зарплаты, что делает её более доступной для большинства автовладельцев.

Отношение к страхованию

Многие советские граждане считали страхование ненужной тратой денег, полагаясь на собственные навыки вождения и надеясь на "авось". Кроме того, дефицит автомобилей и их высокая стоимость делали владение машиной привилегией, и многие не задумывались о возможных рисках.

Современный взгляд

Сегодня страхование автомобиля является обязательным и необходимым элементом владения транспортным средством. Современные страховщики предлагают разнообразные программы, учитывающие потребности и возможности разных категорий граждан. Таким образом, несмотря на то, что в СССР страхование автомобилей существовало, его стоимость и отношение населения к нему существенно отличались от современных реалий.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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