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Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз

2:55
Авто

Автозаправочные станции (АЗС) — места, где водители ожидают получить качественное топливо и обслуживание. Однако даже на крупных сетевых АЗС случаются случаи обмана клиентов. Рассмотрим распространенные схемы мошенничества и способы защиты от них.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Отсутствие сдачи

Кассир сообщает об отсутствии мелких купюр и предлагает оставить сдачу. Многие водители не придают значения 30-50 рублям, но за смену такие суммы складываются в значительные деньги.

Как избежать: перед заправкой разменяйте деньги или оплачивайте картой. Заправляйтесь на определенное количество литров, а не на круглую сумму.

Недолив топлива

Вежливый заправщик может не долить 50-500 мл топлива, извлекая пистолет раньше времени. После вашего отъезда он сливает остаток в отдельную емкость, накапливая за день значительный объем.

Как избежать: следите за действиями заправщика и показаниями счетчика. При возможности оплачивайте топливо, не выходя из автомобиля, например, с помощью QR-кода на колонке.

Подмена топлива

Вместо качественного бензина могут залить топливо с низким октановым числом или с вредными примесями. Это может привести к серьезным повреждениям двигателя и топливной системы.

Как избежать: заправляйтесь на проверенных АЗС с хорошей репутацией. Обращайте внимание на работу двигателя после заправки; при первых признаках неисправности обратитесь к специалисту.

Навязывание дополнительных услуг

Сотрудники АЗС могут предлагать ненужные услуги, такие как очистка стекол или проверка давления в шинах, за дополнительную плату.

Как избежать: вежливо отказывайтесь от навязанных услуг, если они вам не нужны.

Манипуляции с ценами

На табло может быть указана одна цена, а на кассе — другая, более высокая.

Как избежать: перед заправкой уточняйте актуальные цены на топливо и сохраняйте чеки для возможных разбирательств.

Продажа некачественных товаров в магазине при АЗС

В магазинах при заправках могут продавать просроченные или некачественные товары по завышенным ценам.

Как избежать: проверяйте сроки годности и сравнивайте цены с обычными магазинами.

Отвлечение внимания

Мошенники могут отвлекать водителя, пока сообщники совершают кражу из автомобиля или багажника.

Как избежать: не оставляйте автомобиль открытым и не теряйте бдительность, особенно на незнакомых АЗС.

Бдительность и внимательность — лучшие союзники водителя на заправке. Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя от большинства распространенных схем обмана.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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