Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы

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Ситуация, когда инспектор ГИБДД забирает ваши документы и не возвращает их в течение длительного времени, может вызвать беспокойство у любого водителя. Важно знать, как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои права.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГИБДД, ДПС, автомобиль

Что делать, если инспектор задерживает ваши документы

Сохраняйте спокойствие и вежливость. Не проявляйте агрессию или раздражение. Зафиксируйте происходящее. Начните видеозапись на вашем смартфоне, чтобы иметь доказательства в случае необходимости. Уточните причину задержки. Спустя 5-10 минут после передачи документов вежливо спросите у инспектора о причине задержки и сроках возврата документов. Ссылайтесь на законодательство. Если инспектор не предоставляет внятных объяснений, напомните ему о статье 28.5 КоАП РФ, которая обязывает должностных лиц немедленно составлять протокол при выявлении административного правонарушения. Упомяните о возможных последствиях. Сообщите инспектору, что необоснованная задержка документов может рассматриваться как незаконное ограничение права на управление транспортным средством, что подпадает под статью 12.35 КоАП РФ. Обратитесь в дежурную часть. Если ситуация не разрешается, попросите предоставить контактные данные дежурной части или самостоятельно позвоните по номеру 112, чтобы сообщить о неправомерных действиях сотрудника.

Юристы отмечают, что такие действия помогут ускорить процесс возврата документов и защитить ваши права на дороге. Всегда действуйте в рамках закона и сохраняйте уважительное отношение к представителям правопорядка.

Уточнения

Докуме́нт (нем. Dokument, далее от лат. documentum — образец, свидетельство, доказательство) — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

