Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы

Ситуация, когда инспектор ГИБДД забирает ваши документы и не возвращает их в течение длительного времени, может вызвать беспокойство у любого водителя. Важно знать, как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои права.
Сохраняйте спокойствие и вежливость. Не проявляйте агрессию или раздражение.
Зафиксируйте происходящее. Начните видеозапись на вашем смартфоне, чтобы иметь доказательства в случае необходимости.
Уточните причину задержки. Спустя 5-10 минут после передачи документов вежливо спросите у инспектора о причине задержки и сроках возврата документов.
Ссылайтесь на законодательство. Если инспектор не предоставляет внятных объяснений, напомните ему о статье 28.5 КоАП РФ, которая обязывает должностных лиц немедленно составлять протокол при выявлении административного правонарушения.
Упомяните о возможных последствиях. Сообщите инспектору, что необоснованная задержка документов может рассматриваться как незаконное ограничение права на управление транспортным средством, что подпадает под статью 12.35 КоАП РФ.
Обратитесь в дежурную часть. Если ситуация не разрешается, попросите предоставить контактные данные дежурной части или самостоятельно позвоните по номеру 112, чтобы сообщить о неправомерных действиях сотрудника.
Юристы отмечают, что такие действия помогут ускорить процесс возврата документов и защитить ваши права на дороге. Всегда действуйте в рамках закона и сохраняйте уважительное отношение к представителям правопорядка.
Докуме́нт (нем. Dokument, далее от лат. documentum — образец, свидетельство, доказательство) — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.
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