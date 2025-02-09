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Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы

1:50
Авто

Ситуация, когда инспектор ГИБДД забирает ваши документы и не возвращает их в течение длительного времени, может вызвать беспокойство у любого водителя. Важно знать, как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои права.

ГИБДД, ДПС, автомобиль
Фото: Wikipedia by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГИБДД, ДПС, автомобиль

Что делать, если инспектор задерживает ваши документы

  1. Сохраняйте спокойствие и вежливость. Не проявляйте агрессию или раздражение.

  2. Зафиксируйте происходящее. Начните видеозапись на вашем смартфоне, чтобы иметь доказательства в случае необходимости.

  3. Уточните причину задержки. Спустя 5-10 минут после передачи документов вежливо спросите у инспектора о причине задержки и сроках возврата документов.

  4. Ссылайтесь на законодательство. Если инспектор не предоставляет внятных объяснений, напомните ему о статье 28.5 КоАП РФ, которая обязывает должностных лиц немедленно составлять протокол при выявлении административного правонарушения.

  5. Упомяните о возможных последствиях. Сообщите инспектору, что необоснованная задержка документов может рассматриваться как незаконное ограничение права на управление транспортным средством, что подпадает под статью 12.35 КоАП РФ.

  6. Обратитесь в дежурную часть. Если ситуация не разрешается, попросите предоставить контактные данные дежурной части или самостоятельно позвоните по номеру 112, чтобы сообщить о неправомерных действиях сотрудника.

Юристы отмечают, что такие действия помогут ускорить процесс возврата документов и защитить ваши права на дороге. Всегда действуйте в рамках закона и сохраняйте уважительное отношение к представителям правопорядка.

Уточнения

Докуме́нт (нем. Dokument, далее от лат. documentum — образец, свидетельство, доказательство) — это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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