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Шоссе, которое должно было соединить Америки, но природа оказалась сильнее технологий

1:17
Авто

Панамериканское шоссе — самая длинная автомобильная дорога в мире, протянувшаяся на 30 000 километров от Аляски до южных пределов Аргентины. Она пересекает 14 стран, включая США, Канаду, Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Чили и Аргентину.

Дорога
Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорога

Однако, несмотря на свою протяженность, шоссе имеет разрыв — Дарьенский пробел, участок длиной около 160 километров на границе Панамы и Колумбии, где отсутствует дорога из-за густых джунглей и болотистой местности.

Идея создания Панамериканского шоссе возникла в 1923 году, а соглашение о его строительстве было подписано в 1937 году несколькими странами Америки. Строительство продвигалось медленно, и даже сегодня шоссе имеет разрывы, такие как Дарьенский пробел.

Путешествие по Панамериканскому шоссе позволяет увидеть разнообразие климатических зон и ландшафтов, от арктической тундры до тропических лесов. Однако из-за Дарьенского пробела непрерывное автомобильное путешествие по всему маршруту невозможно.

Уточнения

Шоссе (фр. chaussée), Шоссейная дорога или Шоссированная дорога — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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