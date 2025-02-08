Привычный тюнинг, который может оставить вас без прав — неожиданное предупреждение ГИБДД

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Установка дефлекторов на окна и "мухобоек" на капот автомобиля может привести к серьёзным последствиям для водителей. Согласно новым правилам, эти элементы должны быть официально узаконены. Разъясняем, почему отсутствие соответствующего разрешения может привести к лишению водительских прав.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

В последнее время инспекторы ДПС активно штрафуют водителей за несанкционированную установку ветровиков, дефлекторов и "мухобоек" на автомобили. Эта мера вызвала волну негодования среди любителей автомобильного тюнинга. Многие считают, что дефлекторы устанавливаются исключительно для эстетики, однако опытные водители отмечают и их практическую пользу. Но какие именно риски несёт установка этих элементов?

Дефлекторы действительно имеют свои преимущества: они защищают салон автомобиля от дождя и грязи при приоткрытых окнах. Однако существуют и недостатки. Во-первых, производители автомобилей не предусматривают использование таких аксессуаров, что может нарушить аэродинамику машины, увеличить сопротивление воздушному потоку и привести к появлению лишних шумов в салоне.

Кроме того, установка дефлекторов под уплотнитель двери может вызвать проблемы с механизмом подъёма и опускания стёкол.

Эффективность "мухобоек" также вызывает сомнения, поскольку сколы и следы от насекомых на капоте всё равно появляются. Более того, согласно ГОСТу 33670-2015, этот элемент может быть опасен для пешеходов при столкновении.

Установка несертифицированных "мухобоек" и дефлекторов запрещена законодательством. Сотрудник ГИБДД может наложить штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей, а водителю может грозить лишение прав на срок от одного до трёх месяцев. Кроме того, возможны проблемы при прохождении технического осмотра.

Уточнения

Тюнинг автомобиля — процесс доработки (т.н. моддинг) обычного автомобиля, нацеленный на изменение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески, улучшение мультимедиа системы автомобиля, а также кардинальная переделка автомобиля, например в кабриолет или пикап).

