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Вечеринка закончилась, а алкоголь в крови остался — когда можно садиться за руль

Авто

Утро после вечеринки, а вам нужно сесть за руль? Многие задаются вопросом: можно ли ускорить выведение алкоголя из организма? Давайте разберёмся, как этанол покидает наше тело и что на это влияет.

пьяный водитель
Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain
пьяный водитель

Как алкоголь выводится из организма

Этанол, попадая в кровь, постепенно расщепляется и выводится несколькими путями:

  • Печень: основной орган, отвечающий за переработку алкоголя. Здесь этанол окисляется до уксусной кислоты, которая затем распадается на воду и углекислый газ.

  • Выделительные системы: незначительная часть алкоголя выводится через лёгкие, кожу и с мочой.

Факторы, влияющие на скорость выведения

Скорость избавления от алкоголя зависит от нескольких факторов:

  • Пол: мужчины обычно трезвеют быстрее женщин.

  • Масса тела и общее состояние здоровья: люди с большей массой тела и хорошим здоровьем перерабатывают алкоголь быстрее.

  • Генетика: индивидуальные особенности метаболизма играют значительную роль.

Мифы о быстром протрезвлении

Существует множество советов о том, как быстро протрезветь:

  • Кофе или крепкий чай: считается, что кофеин бодрит и ускоряет метаболизм. Однако он лишь временно повышает бодрость, не влияя на скорость выведения этанола.

  • Холодный душ: ощущение свежести может обмануть, но на самом деле температура воды не ускоряет процесс детоксикации.

  • Физическая активность: упражнения могут немного повысить метаболизм, но не настолько, чтобы существенно сократить время выведения алкоголя.

Реальные способы помочь организму

Хотя полностью ускорить процесс невозможно, некоторые меры могут поддержать организм:

  • Пить больше воды: это помогает снизить концентрацию алкоголя в крови и поддерживает работу почек.

  • Сон: качественный отдых даёт организму время на восстановление и переработку этанола.

  • Здоровое питание: употребление пищи, богатой витаминами и минералами, поддерживает функции печени.

Ускорить естественный процесс выведения алкоголя из организма практически невозможно. Лучший способ — планировать заранее и давать себе достаточно времени для полного отрезвления перед вождением. Помните, что безопасность на дороге превыше всего.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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