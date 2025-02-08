ГИБДД знает, как использовать ваши ошибки – это точно нельзя делать при проверке

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Встреча с инспектором ГИБДД может вызвать стресс даже у опытного водителя. Чтобы избежать неприятных последствий, важно знать, какие действия категорически не рекомендуется совершать при общении с сотрудниками дорожной полиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Не выходите из автомобиля без необходимости

Согласно правилам, водитель обязан покинуть транспортное средство только в определённых ситуациях, например, при проведении досмотра с составлением соответствующего протокола. Если инспектор просит вас выйти без веской причины, вы имеете право отказаться, ссылаясь на приказ МВД №664.

Не садитесь в патрульный автомобиль без необходимости

Инспектор может предложить вам пройти в его машину для оформления документов. Однако вы не обязаны соглашаться. Отказаться можно, опираясь на тот же приказ МВД №664. Тем не менее, присутствие при составлении протокола может помочь избежать ошибок и недоразумений.

Избегайте грубости и оскорблений

Даже если вы чувствуете несправедливость, сохраняйте вежливый тон. Оскорбления в адрес сотрудника полиции могут квалифицироваться как хулиганство и повлечь за собой штраф по статье 319 УК РФ.

Не предлагайте взятку

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь дать инспектору деньги. Даже если вам намекают на это, затягивая процесс или угрожая, предложение взятки является серьёзным преступлением и может привести к уголовной ответственности.

Не отключайте видеорегистратор

Продолжайте запись на видеорегистратор или смартфон во время общения с инспектором. Это законно и может служить важным доказательством в случае спорных ситуаций.

Не отказывайтесь от медицинского освидетельствования

Если вас просят пройти проверку на состояние опьянения, не отказывайтесь. В случае сомнений в корректности процедуры на месте, вы можете потребовать проведения освидетельствования в медицинском учреждении.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать дополнительных проблем при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и защитить свои права.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

