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Оставили номер телефона под стеклом? Вы даже не представляете, кто может им воспользоваться

1:38
Авто

Оставляя номер телефона под лобовым стеклом автомобиля на парковке, вы можете стать жертвой мошенников. В ГИБДД предупреждают, что такая практика предоставляет злоумышленникам доступ к вашим персональным данным.

Парковка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парковка

Как действуют мошенники

  1. Сбор информации: мошенники фиксируют ваш номер телефона, государственный регистрационный знак и VIN-код автомобиля.

  2. Доступ к данным: с помощью специальных приложений они получают подробную информацию о владельце автомобиля, включая фамилию, адрес проживания и даже то, как ваши контакты записаны в телефонах других людей.

  3. Обманные звонки: злоумышленники могут позвонить, представляясь "свидетелями" или "пострадавшими" в вымышленном ДТП, утверждая, что вы скрылись с места происшествия. Они угрожают лишением водительских прав, но предлагают "урегулировать" вопрос за определенную сумму денег.

Рекомендации ГИБДД

  • Не оставляйте номер телефона на видном месте в автомобиле: это снижает риск стать жертвой мошенников.

  • Будьте бдительны при неожиданных звонках: если вам сообщают о якобы совершенном ДТП с вашим участием, не спешите переводить деньги. Проверьте информацию самостоятельно, осмотрите свой автомобиль на наличие повреждений.

  • Не поддавайтесь на угрозы: мошенники часто давят на страх и спешку. Возьмите паузу, чтобы обдумать ситуацию и проконсультироваться с близкими или юристом.

Помните, что ваша бдительность — лучший способ защититься от подобных схем обмана.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Оставили номер телефона под стеклом? Вы даже не представляете, кто может им воспользоваться
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