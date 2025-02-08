Оставили номер телефона под стеклом? Вы даже не представляете, кто может им воспользоваться

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Оставляя номер телефона под лобовым стеклом автомобиля на парковке, вы можете стать жертвой мошенников. В ГИБДД предупреждают, что такая практика предоставляет злоумышленникам доступ к вашим персональным данным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парковка

Как действуют мошенники

Сбор информации: мошенники фиксируют ваш номер телефона, государственный регистрационный знак и VIN-код автомобиля. Доступ к данным: с помощью специальных приложений они получают подробную информацию о владельце автомобиля, включая фамилию, адрес проживания и даже то, как ваши контакты записаны в телефонах других людей. Обманные звонки: злоумышленники могут позвонить, представляясь "свидетелями" или "пострадавшими" в вымышленном ДТП, утверждая, что вы скрылись с места происшествия. Они угрожают лишением водительских прав, но предлагают "урегулировать" вопрос за определенную сумму денег.

Рекомендации ГИБДД

Не оставляйте номер телефона на видном месте в автомобиле: это снижает риск стать жертвой мошенников.

Будьте бдительны при неожиданных звонках: если вам сообщают о якобы совершенном ДТП с вашим участием, не спешите переводить деньги. Проверьте информацию самостоятельно, осмотрите свой автомобиль на наличие повреждений.

Не поддавайтесь на угрозы: мошенники часто давят на страх и спешку. Возьмите паузу, чтобы обдумать ситуацию и проконсультироваться с близкими или юристом.

Помните, что ваша бдительность — лучший способ защититься от подобных схем обмана.

Уточнения

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — аппарат, имеющий трубку и сигнальное устройство для вызова, предназначенный для передачи речи с помощью электрических сигналов.

