Дороги в этой стране называют идеальными, но те, кто ездит по ним каждый день, не согласны

Задумывались ли вы, где находятся самые качественные дороги в мире? Согласно данным Global Economy за 2019 год, лидером в этом рейтинге стал Сингапур, набравший 6,5 баллов из 7 возможных. Он обошёл Нидерланды, ранее занимавшие первое место. В топ-5 также вошли Швейцария, Гонконг и Япония.
Высокие позиции Сингапура обусловлены не только отличным состоянием дорожного покрытия, но и низким уровнем смертности на дорогах, а также доступностью транспортной сети для всех жителей. Примечательно, что в Сингапуре ежегодно проводится этап чемпионата "Формулы-1" прямо на городских улицах, что подчёркивает высокое качество дорог.
Однако, несмотря на такие достижения, некоторые местные жители выражают недовольство.
"Нет, у нас нет видимых ям, но мелкие неровности чувствуются постоянно. Думаю, это из-за интенсивного движения, которое мешает дорожным службам вовремя их устранять", — отмечает финансовый менеджер Чен Йонь Хау.
Сравнивая ситуацию с другими странами, можно отметить, что в Чаде дороги получили рекордно низкую оценку — всего 1,9 балла. Это заставляет задуматься о том, насколько субъективным может быть восприятие качества дорог в зависимости от местных стандартов и ожиданий.
Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
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