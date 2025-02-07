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Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

2:41
Авто

Задумывались ли вы, можно ли глушить двигатель автомобиля, если вентилятор охлаждения всё ещё работает? В жаркую погоду, когда двигатель особенно нагревается, этот вопрос становится актуальным.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Нормальные температуры двигателя

Современные дизельные двигатели обычно работают при температуре 85-90°C, а бензиновые — при 90-100°C. В некоторых моделях критическая температура достигает 105-110°C. Система охлаждения включает радиатор с вентилятором, рубашку охлаждения, расширительный бак с охлаждающей жидкостью и термостат. Во время движения дополнительное охлаждение обеспечивает встречный поток воздуха.

Влияние высоких температур на двигатель

Теоретически, высокая температура при остановке может повредить головку блока цилиндров. В прошлом, когда вентиляторы охлаждения были напрямую связаны с работой двигателя, это могло быть проблемой. Однако даже тогда моторы выдерживали температуры до 140-150°C при условии наличия достаточного количества охлаждающей жидкости.

Современные системы охлаждения

В современных автомобилях ситуация изменилась. Головки блока цилиндров оснащены дополнительными контурами охлаждения, а работа вентиляторов регулируется электроникой и не зависит от работы двигателя. Вентиляторы продолжают работать после выключения двигателя до достижения оптимальной температуры охлаждающей жидкости.

Исключения из правила

Однако есть ситуации, когда стоит дать двигателю поработать на холостом ходу перед выключением. Например, после длительного подъёма в гору в жаркую погоду двигатель испытывает повышенную нагрузку и температуру. В таких случаях рекомендуется оставить двигатель работающим некоторое время, чтобы помпа продолжала циркуляцию охлаждающей жидкости и предотвращала возможный перегрев.

В большинстве случаев можно безопасно глушить двигатель, даже если вентилятор охлаждения продолжает работать. Современные системы охлаждения справляются с поддержанием оптимальной температуры двигателя. Однако в условиях экстремальных нагрузок и высоких температур стоит дать двигателю немного времени на охлаждение перед выключением.

Важные моменты:

  • Современные вентиляторы работают независимо от двигателя.
  • В экстремальных условиях рекомендуется дать двигателю остыть на холостом ходу.
  • Всегда следите за уровнем и состоянием охлаждающей жидкости.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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