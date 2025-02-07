Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Храп исчезнет, а сон станет крепче: добавьте этот продукт в рацион
Сергей Соседов высмеял соцсети россиян: психиатрия чистой воды
Лишай у собак — как бесплатный подарок после прогулки: как его не получить
Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов
Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить
Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства
Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны
Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки
Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно

Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию

1:49
Авто

Верховный Суд Российской Федерации вынес решение, которое меняет подход к определению виновных в ДТП при повороте налево. Ранее в подобных ситуациях ответственность часто возлагалась на водителя, совершающего поворот, даже если второй участник аварии нарушал правила дорожного движения.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Типичная ситуация: автомобиль поворачивает налево на прилегающую территорию, а в это время другой автомобиль, двигаясь в попутном направлении, пытается его обогнать, выезжая на встречную полосу и нарушая сплошную линию разметки. Ранее инспекторы ГИБДД и суды нередко признавали виновным именно поворачивающего водителя, ссылаясь на небезопасность его манёвра, оставляя при этом нарушителя без наказания.

Теперь, согласно постановлению Верховного Суда № 12-366/2019, водитель, действующий в соответствии с правилами, не должен нести ответственность за ДТП, спровоцированное нарушителем. Это означает, что если водитель поворачивает налево в соответствии с ПДД, а другой участник движения нарушает правила, пытаясь обогнать его по встречной полосе, ответственность за аварию ложится на нарушителя.

Ранее, пять лет назад, Верховный Суд уже высказывался в подобном ключе, отмечая, что нарушитель ПДД не имеет преимущества. Тогда речь шла о случаях, когда водители, двигающиеся по обочине, сталкивались с автомобилями, движущимися по своей полосе или поворачивающими направо.

Это новое решение подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения всеми участниками и защищает законопослушных водителей от необоснованного привлечения к ответственности.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Шоу-бизнес
Татьяна Навка назвала главное достоинство фигуриста Петра Чернышева
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках
Экономика и бизнес
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках Аудио 
Белоруссия закрывает дверь для дешёвых иномарок: импорт подержанных авто становится роскошью
Авто
Белоруссия закрывает дверь для дешёвых иномарок: импорт подержанных авто становится роскошью Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов
Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников
Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства
Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны
Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки
Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся
Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.