Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию

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Верховный Суд Российской Федерации вынес решение, которое меняет подход к определению виновных в ДТП при повороте налево. Ранее в подобных ситуациях ответственность часто возлагалась на водителя, совершающего поворот, даже если второй участник аварии нарушал правила дорожного движения.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Типичная ситуация: автомобиль поворачивает налево на прилегающую территорию, а в это время другой автомобиль, двигаясь в попутном направлении, пытается его обогнать, выезжая на встречную полосу и нарушая сплошную линию разметки. Ранее инспекторы ГИБДД и суды нередко признавали виновным именно поворачивающего водителя, ссылаясь на небезопасность его манёвра, оставляя при этом нарушителя без наказания.

Теперь, согласно постановлению Верховного Суда № 12-366/2019, водитель, действующий в соответствии с правилами, не должен нести ответственность за ДТП, спровоцированное нарушителем. Это означает, что если водитель поворачивает налево в соответствии с ПДД, а другой участник движения нарушает правила, пытаясь обогнать его по встречной полосе, ответственность за аварию ложится на нарушителя.

Ранее, пять лет назад, Верховный Суд уже высказывался в подобном ключе, отмечая, что нарушитель ПДД не имеет преимущества. Тогда речь шла о случаях, когда водители, двигающиеся по обочине, сталкивались с автомобилями, движущимися по своей полосе или поворачивающими направо.

Это новое решение подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения всеми участниками и защищает законопослушных водителей от необоснованного привлечения к ответственности.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

