Эти камеры пугают водителей, но не выписывают штрафы — вот как их вычислить

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Водители часто сталкиваются с камерами на дорогах, но не все из них являются настоящими. Многие из них — это муляжи, установленные для психологического воздействия и экономии средств. Они помогают дисциплинировать водителей, заставляя их соблюдать правила дорожного движения.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Зачем устанавливают муляжи камер

Психологический эффект: водители, не зная, какая камера настоящая, а какая нет, предпочитают не рисковать и следуют правилам.

Экономия бюджета: настоящие камеры требуют значительных затрат на установку и обслуживание, тогда как муляжи обходятся дешевле.

Где чаще всего размещают муляжи

Опасные участки дорог: места с ограниченной видимостью или сложными поворотами, где особенно важно соблюдать скоростной режим.

Участки с низким трафиком: дороги с небольшим потоком машин, где установка настоящих камер экономически нецелесообразна.

Как отличить муляж от настоящей камеры

Наличие проводов: настоящие камеры обычно подключены к источнику питания и имеют видимые провода. Состояние устройства: муляжи могут выглядеть менее ухоженными или иметь следы износа. Отсутствие инфракрасных подсветок: многие реальные камеры оснащены инфракрасными светодиодами для ночной съемки.

Однако стоит помнить, что эти признаки не всегда являются точными, и полагаться на них полностью не следует.

Независимо от того, настоящая перед вами камера или муляж, лучше всегда соблюдать правила дорожного движения. Это не только поможет избежать штрафов, но и обеспечит безопасность на дороге.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

