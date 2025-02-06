Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала

Покупка автомобиля с пробегом всегда вызывает много вопросов и опасений, но некоторые страхи оказываются необоснованными.
Многие покупатели избегают машин с большим пробегом, считая, что они изношены и требуют частого ремонта. На самом деле:
Небольшие царапины, сколы или вмятины на кузове — нормальное явление для подержанного автомобиля.
Некоторые покупатели опасаются дубликатов ПТС, но не всегда это связано с проблемами.
При выборе подержанного автомобиля не стоит зацикливаться на пробеге, мелких царапинах или дубликате ПТС. Куда важнее проверить техническое состояние и юридическую чистоту машины.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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