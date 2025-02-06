Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала

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Покупка автомобиля с пробегом всегда вызывает много вопросов и опасений, но некоторые страхи оказываются необоснованными.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Большой пробег — не приговор

Многие покупатели избегают машин с большим пробегом, считая, что они изношены и требуют частого ремонта. На самом деле:

Хорошо обслуженные автомобили могут проехать сотни тысяч километров без серьёзных проблем.

Главное — проверить техническое состояние машины, а не ориентироваться только на одометр.

Царапины и сколы — естественный износ

Небольшие царапины, сколы или вмятины на кузове — нормальное явление для подержанного автомобиля.

Важно оценивать состояние кузова в целом — нет ли глубокой ржавчины или следов серьёзных ДТП.

Незначительные дефекты не влияют на работу автомобиля и могут быть легко устранены.

Дубликат ПТС — не всегда повод для отказа

Некоторые покупатели опасаются дубликатов ПТС, но не всегда это связано с проблемами.

Если машина меняла нескольких владельцев или использовалась в лизинге, оригинальный документ мог закончиться.

Главное — проверить юридическую чистоту авто, а не бояться самого факта дубликата.

Важнее реальное состояние, а не стереотипы

При выборе подержанного автомобиля не стоит зацикливаться на пробеге, мелких царапинах или дубликате ПТС. Куда важнее проверить техническое состояние и юридическую чистоту машины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

