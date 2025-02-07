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Этот важный документ покажет, в каком состоянии машина — не пробег, а он решает всё

3:02
Авто

Когда-то пробег считался главным критерием при покупке подержанного автомобиля. Немецкие машины служили до 170 тыс. км, американские — 250 тыс. км, а японские могли проехать 300 тыс. км без проблем. Mercedes-Benz с механикой и без лишней электроники привозили даже с 350 тыс. км пробега, и они продолжали ездить. Однако современный рынок изменился, и теперь долгоживучесть автомобиля зависит не только от цифры на одометре.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Почему пробег уже не главный фактор

Раньше автомобили собирали в своих "родных" странах: Toyota — в Японии, Kia — в Южной Корее. Сегодня география автопрома изменилась: Toyota делают в Китае, Suzuki — в Венгрии, Haval — в России, а Kia — в Казахстане.

Кроме того, все машины эксплуатируются в схожих условиях: российские зимы, реагенты, резкие перепады температур. Теперь ресурс авто зависит не столько от страны производства, сколько от качества сборки, ухода и стиля вождения.

Почему история обслуживания важнее пробега

Регулярное ТО — это гарантия, что автомобиль не получит "сюрпризов" в виде серьёзных поломок.

  • Большинство подержанных авто 5-7 лет назад покупались у официальных дилеров, а значит, проходили ТО строго по регламенту.
  • Все работы фиксируются в сервисной книжке и базах дилеров, что позволяет проверить историю машины.

Если авто не обслуживалось у официалов, но выглядит слишком хорошо и при этом стоит дорого — это повод насторожиться. Скрытые дефекты могут проявиться уже после покупки, превращая "выгодное приобретение" в бесконечные траты.

Какие расходы ждут владельца после 90 000 км пробега

Автомобиль, который проехал 90 000 км, приближается к серьезным тратам. Необходима замена:

  • Ремня ГРМ
  • Тормозной жидкости
  • Жидкости в АКПП
  • Свечей зажигания
  • Тормозных дисков и колодок

Также к этому пробегу могут появиться проблемы с амортизаторами и пружинами подвески. В зависимости от марки машины стоимость такого обслуживания может составлять от 150 000 рублей.

Именно поэтому многие владельцы после 90 000 км пробега принимают решение продать машину, чтобы избежать крупных вложений.

Почему пробег за 120 000 км — зона риска

После 120 000 км многие владельцы перестают строго соблюдать регламент обслуживания. Запчасти меняются только при видимом износе, а контроль за машиной ослабевает.

Особое внимание стоит уделить документам. Если тормозные колодки менялись каждые 20 000 км, это может говорить об агрессивном вождении, что приводит к быстрому износу авто.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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