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Ближайшее будущее авто: сложность ремонта и зависимость от электроники

1:36
Авто

Современные автомобили становятся всё более сложными и зависимыми от технологий, что может привести к ряду серьёзных проблем в ближайшие десятилетия.

Renault Twingo
Фото: Francuskie.pl by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Renault Twingo

Машины превращаются в "одноразовую технику"

Производители всё чаще используют дешёвые материалы:

  • Экокожа вместо натуральной отделки.
  • Пластик вместо стальных элементов.

Это ухудшает долговечность автомобилей и делает ремонт дорогим и сложным. Через несколько лет обслуживание таких машин станет затратным и трудоёмким.

Зависимость от электроники может оставить машину без движения

Автомобили получают всё больше датчиков, электронных помощников и автоматических систем. С одной стороны, это делает вождение удобнее, но с другой — увеличивает риск глобальных поломок. Если выйдет из строя один ключевой электронный блок, машина может перестать заводиться, а ремонт обойдётся в крупную сумму.

Старение технологий опережает развитие механики

Автопроизводители активно внедряют автопилоты и сложные ассистенты, но при этом не уделяют должного внимания улучшению подвески и трансмиссии. Без регулярных обновлений программного обеспечения автомобили быстро устаревают, что снижает их рыночную стоимость и усложняет эксплуатацию.

Будущие автомобили станут сложнее, но не надёжнее

Если тенденция не изменится, владельцы машин столкнутся с дорогим ремонтом, сложностью диагностики и быстрым моральным устареванием автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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