Исследование британского рынка показало неожиданную закономерность

Эксперты из Великобритании провели исследование динамики продаж автомобилей, чтобы определить самое популярное время для их покупки.
Когда чаще всего покупают автомобили?:
Специалисты считают, что выходные предназначены для выбора модели, а окончательное решение о покупке чаще принимается в начале недели.
Данные помогут автодилерам и производителям лучше планировать поставки автомобилей и оптимизировать работу дилерских центров.
Если вы хотите оформить сделку в спокойной обстановке, лучше приходить в автосалон в будний день до обеда, когда сотрудников меньше загружают клиенты.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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