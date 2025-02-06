Исследование британского рынка показало неожиданную закономерность

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Эксперты из Великобритании провели исследование динамики продаж автомобилей, чтобы определить самое популярное время для их покупки.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Когда чаще всего покупают автомобили?:

Наибольшая активность в автосалонах — понедельник с 11:00 до 15:00.

В выходные клиенты чаще присматриваются к моделям, но не спешат с покупкой.

Во вторник-пятницу спрос нестабилен, продажи могут резко меняться.

Неожиданный пик онлайн-покупок — ночное время с 23:00 до 2:00 в выходные.

Почему именно понедельник

Специалисты считают, что выходные предназначены для выбора модели, а окончательное решение о покупке чаще принимается в начале недели.

Как это повлияет на рынок

Данные помогут автодилерам и производителям лучше планировать поставки автомобилей и оптимизировать работу дилерских центров.

Когда лучше покупать авто

Если вы хотите оформить сделку в спокойной обстановке, лучше приходить в автосалон в будний день до обеда, когда сотрудников меньше загружают клиенты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

