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Исследование британского рынка показало неожиданную закономерность

1:08
Авто

Эксперты из Великобритании провели исследование динамики продаж автомобилей, чтобы определить самое популярное время для их покупки.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Когда чаще всего покупают автомобили?:

  • Наибольшая активность в автосалонах — понедельник с 11:00 до 15:00.
  • В выходные клиенты чаще присматриваются к моделям, но не спешат с покупкой.
  • Во вторник-пятницу спрос нестабилен, продажи могут резко меняться.
  • Неожиданный пик онлайн-покупок — ночное время с 23:00 до 2:00 в выходные.

Почему именно понедельник

Специалисты считают, что выходные предназначены для выбора модели, а окончательное решение о покупке чаще принимается в начале недели.

Как это повлияет на рынок

Данные помогут автодилерам и производителям лучше планировать поставки автомобилей и оптимизировать работу дилерских центров.

Когда лучше покупать авто

Если вы хотите оформить сделку в спокойной обстановке, лучше приходить в автосалон в будний день до обеда, когда сотрудников меньше загружают клиенты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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