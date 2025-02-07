Теперь вас могут остановить без причины — новые правила ГИБДД, о которых должен знать каждый водитель

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С 2025 года инспекторы ГИБДД получили больше свободы, но при этом утратили ряд полномочий. Обновленный приказ МВД № 264 внёс важные изменения в порядок остановки автомобилей, проверок и общения с водителями. Теперь изымать телефоны и требовать их для звонков запрещено, а остановки для проверки могут проводиться без объяснения причин.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Что изменилось для водителей

Запрещено изымать мобильные телефоны. Теперь они приравнены к ценным вещам, как деньги и документы, и инспектор не имеет права их забирать.

Нельзя требовать телефон для звонков или сообщений. Исключение — только экстренные случаи. Это изменение устраняет возможность "решения вопросов" через звонки знакомым в силовых структурах.

Инспектор может останавливать машину без объяснения причин. Теперь не требуется предъявлять водителю документы, подтверждающие спецоперации или рейды. Если водитель хочет ознакомиться с основаниями остановки, ему придется обратиться в подразделение ГИБДД самостоятельно.

Когда инспектор может запретить эксплуатацию автомобиля

Раньше движение запрещалось только при критических неисправностях, затрагивающих тормоза, рулевое управление или световые приборы. Теперь инспектор может остановить машину даже из-за незначительных поломок.

Однако выбранное место для принудительной стоянки не должно создавать угрозу безопасности. Это значит, что сотрудники ГИБДД не могут оставить автомобиль на трассе или в другом опасном месте.

Новые требования при отстранении от управления

Если инспектор принимает решение отстранить водителя от управления, он может потребовать выйти из машины. Отказ выйти расценивается как неподчинение законному распоряжению должностного лица.

За это нарушение предусмотрен протокол по статье 19.3 КоАП. Это правило действует в случаях, связанных с управлением в нетрезвом виде, серьезными нарушениями ПДД или отсутствием у водителя необходимых документов.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

