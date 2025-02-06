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7 способов увеличить запас хода, если бензина почти не осталось

1:16
Авто

Если топливо на исходе, а до ближайшей АЗС ещё несколько километров, важно оптимизировать расход горючего, чтобы избежать полной остановки автомобиля.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Что поможет доехать до заправки?:

  • Отключите всё лишнее — кондиционер, печку, климат-контроль, фары и другие энергопотребители.
  • Измените стиль вождения — разгоняйтесь плавно, поддерживая обороты не выше 2000 об/мин.
  • Правильно используйте коробку передач — не выкручивайте двигатель, держите низкие обороты.
  • Не глушите мотор в коротких пробках — если остановка длится менее минуты, повторный запуск потребляет больше топлива.
  • Повысьте давление в шинах — увеличив его до 2,6 бар, можно уменьшить сопротивление качению.
  • Оптимизируйте аэродинамику — уберите багаж с крыши, снизив нагрузку на двигатель.
  • Добавьте несколько литров воды в бак — из-за разной плотности в топливную систему поступит именно горючее, а не вода.

Как проехать дальше, если бензина почти нет

При правильном подходе к экономии топлива можно увеличить запас хода на 10-20% и добраться до ближайшей заправки без риска остановки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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