Этот кроссовер обошел даже Lada Niva Travel – вот кто теперь в лидерах российского рынка

В январе 2025 года российский авторынок показал уверенный рост: было продано 89 072 новых легковых автомобиля - на 11% больше, чем в прошлом году. Однако в сегменте кроссоверов и внедорожников наметились серьезные перестановки, которые могут привести к смене лидеров.
По-прежнему Haval Jolion удерживает первое место среди кроссоверов. Однако его продажи упали на 5% — до 4 139 автомобилей. Причиной стало повышение цен и исключение модели из программы льготного автокредитования.
На минимальном расстоянии от лидера — Chery Tiggo 7 Pro Max. Продажи модели выросли на 23%, достигнув 4 043 экземпляров. Разрыв между конкурентами — менее 100 машин.
Российский внедорожник Lada Niva Travel занимает третье место, но с негативной динамикой: минус 4% за месяц (3 100 проданных авто).
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
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