Этот кроссовер обошел даже Lada Niva Travel – вот кто теперь в лидерах российского рынка

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В январе 2025 года российский авторынок показал уверенный рост: было продано 89 072 новых легковых автомобиля - на 11% больше, чем в прошлом году. Однако в сегменте кроссоверов и внедорожников наметились серьезные перестановки, которые могут привести к смене лидеров.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 7 Pro Max

Лидер есть, но позиции ослабли

По-прежнему Haval Jolion удерживает первое место среди кроссоверов. Однако его продажи упали на 5% — до 4 139 автомобилей. Причиной стало повышение цен и исключение модели из программы льготного автокредитования.

Chery Tiggo 7 Pro Max уже рядом

На минимальном расстоянии от лидера — Chery Tiggo 7 Pro Max. Продажи модели выросли на 23%, достигнув 4 043 экземпляров. Разрыв между конкурентами — менее 100 машин.

Тройку замыкает Lada Niva Travel

Российский внедорожник Lada Niva Travel занимает третье место, но с негативной динамикой: минус 4% за месяц (3 100 проданных авто).

Остальные места в ТОП-7

Chery Tiggo 4 Pro — 2 822 авто (+9%) .

— . Lada Niva Legend — 2 779 авто (-17%) .

— . Geely Monjaro — 2 309 авто (-37%) , но всё же остается в ТОП-6.

— , но всё же остается в ТОП-6. Haval M6 — 2 307 авто (+10%), показывает уверенный рост.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

