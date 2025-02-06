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5 ошибок, которые портят салон автомобиля при уборке

1:01
Авто

Многие водители предпочитают самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля, но нередко допускают ошибки, которые могут привести к повреждению обшивки, пластика и металлических элементов.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Что не стоит делать при уборке салона?:

  • Использовать жёсткие тряпки - сухая или грубая ткань царапает глянцевые поверхности.
  • Экономить на специальных щётках - кухонная губка или старая ветошь не подходят для чистки авто.
  • Применять бытовую химию - агрессивные вещества могут повредить обшивку и сделать пластик матовым.
  • Игнорировать металлические детали - без должного ухода на них может появиться коррозия.
  • Отказываться от полиролей - специальные средства предотвращают накопление пыли и скрывают потёртости.

Уход должен быть правильным

Чтобы сохранить опрятный вид салона, используйте специальные чистящие средства и мягкие тряпки, а также не забывайте ухаживать за металлическими элементами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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