5 ошибок, которые портят салон автомобиля при уборке

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Многие водители предпочитают самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля, но нередко допускают ошибки, которые могут привести к повреждению обшивки, пластика и металлических элементов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Что не стоит делать при уборке салона?:

Использовать жёсткие тряпки - сухая или грубая ткань царапает глянцевые поверхности.

- сухая или грубая ткань царапает глянцевые поверхности. Экономить на специальных щётках - кухонная губка или старая ветошь не подходят для чистки авто.

- кухонная губка или старая ветошь не подходят для чистки авто. Применять бытовую химию - агрессивные вещества могут повредить обшивку и сделать пластик матовым.

- агрессивные вещества могут повредить обшивку и сделать пластик матовым. Игнорировать металлические детали - без должного ухода на них может появиться коррозия.

- без должного ухода на них может появиться коррозия. Отказываться от полиролей - специальные средства предотвращают накопление пыли и скрывают потёртости.

Уход должен быть правильным

Чтобы сохранить опрятный вид салона, используйте специальные чистящие средства и мягкие тряпки, а также не забывайте ухаживать за металлическими элементами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

