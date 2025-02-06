5 ошибок, которые портят салон автомобиля при уборке

Многие водители предпочитают самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля, но нередко допускают ошибки, которые могут привести к повреждению обшивки, пластика и металлических элементов.
Что не стоит делать при уборке салона?:
Чтобы сохранить опрятный вид салона, используйте специальные чистящие средства и мягкие тряпки, а также не забывайте ухаживать за металлическими элементами.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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