Простая ошибка, которая сокращает срок службы автомобиля

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Подкрылки — важный элемент защиты кузова автомобиля от песка, камней и грязи. Они также снижают уровень шума в салоне, поскольку камни ударяются о пластик, а не по металлу. Однако эксперты рекомендуют периодически снимать подкрылки, так как под ними может скапливаться пыль, грязь и влага, что приводит к коррозии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Чем опасно загрязнение под подкрылками:

Скопление пыли и грязи — создаёт благоприятную среду для коррозии металла.

Задержка влаги — во время дождя вода проникает в полости кузова, что ускоряет появление ржавчины.

Забитые дренажные отверстия — могут привести к тому, что влага будет задерживаться в скрытых полостях.

Одним из примеров является ситуация, когда при ливне вода стекает в короб воздухопритока. Если там скопился мусор, начинается процесс коррозии, который незаметен из-за подкрылков.

Как часто нужно снимать подкрылки

Советуют проводить очистку кузова под подкрылками хотя бы раз в несколько месяцев, особенно осенью и весной, когда скапливается много грязи и реагентов.

Простая процедура защитит кузов от коррозии

Снятие подкрылков позволит вовремя обнаружить начавшуюся ржавчину, а также избавиться от скопившейся грязи и влаги. Регулярное обслуживание продлит срок службы кузова автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

