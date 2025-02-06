Простая ошибка, которая сокращает срок службы автомобиля

Подкрылки — важный элемент защиты кузова автомобиля от песка, камней и грязи. Они также снижают уровень шума в салоне, поскольку камни ударяются о пластик, а не по металлу. Однако эксперты рекомендуют периодически снимать подкрылки, так как под ними может скапливаться пыль, грязь и влага, что приводит к коррозии.
Чем опасно загрязнение под подкрылками:
Одним из примеров является ситуация, когда при ливне вода стекает в короб воздухопритока. Если там скопился мусор, начинается процесс коррозии, который незаметен из-за подкрылков.
Советуют проводить очистку кузова под подкрылками хотя бы раз в несколько месяцев, особенно осенью и весной, когда скапливается много грязи и реагентов.
Снятие подкрылков позволит вовремя обнаружить начавшуюся ржавчину, а также избавиться от скопившейся грязи и влаги. Регулярное обслуживание продлит срок службы кузова автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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