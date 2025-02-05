Авто из-за границы: сэкономить можно, но есть нюансы

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Самостоятельный ввоз нового автомобиля из-за границы может обойтись дешевле, чем покупка у официального дилера, благодаря льготной ставке утилизационного сбора для физических лиц. Однако реальная экономия существенно снижается из-за затрат на логистику, оформление документов и услуги посредников.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo EX30

Как сообщил Общественной службе новостей координатор движения "Общество синих ведёрок", автоэксперт Пётр Шкуматов, такой способ покупки имеет ряд сложностей, которые делают его не слишком удобным и привлекательным.

Почему самостоятельный ввоз автомобиля кажется выгодным

С 1 января 2025 года ставка утилизационного сбора за ввоз легкового автомобиля с мотором 2-3 литра составляет:

1 875 400 рублей - если машина ввозится для последующей продажи.

- если машина ввозится для последующей продажи. 5 200 рублей - если автомобиль завозится физическим лицом для личного пользования.

Разница огромная, но её поглощают затраты на транспортировку, растаможку, оформление документов и другие расходы.

Какие проблемы могут возникнуть:

Долгое ожидание: авто прибудет через 2-3 месяца.

Оформление документов: потребуется растаможка, сертификация, регистрация.

Высокие затраты на логистику: особенно если автомобиль нужно доставить в центральную Россию или на Урал.

Риски при покупке: отсутствие опыта может привести к неудачной сделке или покупке автомобиля с проблемами.

Как отметил Шкуматов в беседе с Общественной службой новостей, многие россияне не готовы проходить сложный процесс оформления: "Если обычному человеку привычно "пришёл, увидел, понравилось, купил и тут же поехал”, то здесь всё сложнее. Нужно проходить целые квесты, чтобы ввезти машину, правильно растаможить и поставить её на учёт".

Где самостоятельный ввоз автомобилей более популярен

Дальний Восток, Сибирь — здесь ввоз авто из Японии давно стал нормой.

Центральная Россия, Урал — самостоятельный импорт менее распространён из-за высокой стоимости доставки.

Стоит ли заморачиваться

Экономия в несколько сотен тысяч рублей возможна, но процесс сложен и требует тщательной подготовки. Для тех, кто привык покупать авто у дилера и сразу садиться за руль, самостоятельный ввоз может оказаться слишком хлопотным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

