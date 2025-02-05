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В СССР полный бак "Жигулей" обходился в 4 рубля — но был еще более дешевый вариант

2:40
Авто

История цен на топливо в Советском Союзе выглядит сейчас почти невероятной. В начале 1970-х за литр бензина можно было заплатить всего 8-10 копеек, а полный бак "Жигулей" обходился примерно в 4 рубля. Однако те, кто знал, где искать, могли заправляться еще дешевле, сообщает "За рулем".

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Бензин в СССР: официальные и неофициальные цены

В 70-х годах автомобилисты могли выбирать между двумя основными марками топлива: А-76 и АИ-93. Позже появился и АИ-92, но без токсичной антидетонационной присадки. Государственные цены на бензин были фиксированными:

  • А-76 — 8 копеек за литр
  • АИ-93 — 10 копеек за литр

Таким образом, заправка 39-литрового бака "Жигулей" обходилась примерно в 4 рубля. Однако многие находили способ сэкономить.

Как водители обходили официальные цены

"Многие считали заправку на АЗС неоправданной тратой и предпочитали покупать 76-й бензин напрямую у водителей грузовиков или автобусов. Такой "свой" бензин обходился всего в 5 копеек за литр", — вспоминает обозреватель "За рулем" Михаил Колодочкин.

При этом владельцы ЛиАЗов и "Уралов", использовавшие 93-й бензин, привлекали к себе особое внимание любителей дешевого топлива.

Подорожание бензина: когда копейки стали рублями

Долгое время цены на топливо оставались стабильными, но в 1978 году произошел первый значительный скачок: АИ-93 подорожал в два раза — с 10 до 20 копеек за литр. Спустя три года ситуация повторилась: с 1 января 1981 года бензин снова стал дороже вдвое. Теперь заправка бака "Жигулей" обходилась уже примерно в 16 рублей.

Сколько зарабатывали в СССР

Для понимания уровня цен важно учитывать и средние зарплаты советских граждан. По данным Росстата:

  • Инженер в НИИ или на автозаводе получал около 121 рубля в месяц.
  • Начальник отдела или лаборатории 200-220 рублей.
  • Специалисты с ученой степенью зарабатывали до 400 рублей.
  • Водители автобусов тоже могли получать до 400 рублей, а троллейбусники — около 300 рублей.

При таких доходах даже после подорожания бензин оставался относительно доступным.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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