Редкий ГАЗ-12 выставили на продажу за рекордную сумму

На популярной площадке объявлений появилось предложение о продаже советского лимузина ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей. Этот культовый автомобиль использовался для перевозки правительственных чиновников и партийных работников. Вещает новостной портал NASHGOROD.RU.
ГАЗ-12: классика советского автопрома:
Этот лимузин редко встречается в продаже, что делает его уникальной находкой для коллекционеров.
Какие ещё ретроавтомобили продают в Тюмени?:
Лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей — одна из самых дорогих ретромашин, выставленных на продажу в Тюмени. Автомобиль представляет интерес для коллекционеров и ценителей советского автопрома.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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