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Редкий ГАЗ-12 выставили на продажу за рекордную сумму

1:22
Авто

На популярной площадке объявлений появилось предложение о продаже советского лимузина ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей. Этот культовый автомобиль использовался для перевозки правительственных чиновников и партийных работников. Вещает новостной портал NASHGOROD.RU.

ГАЗ 12
Фото: Own work by Vyacheslav Kirillin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ 12

ГАЗ-12: классика советского автопрома:

  • Производство: 1949-1959 гг.
  • Тип кузова: шестиместный седан
  • Производитель: Горьковский автозавод (ГАЗ)

Этот лимузин редко встречается в продаже, что делает его уникальной находкой для коллекционеров.

Какие ещё ретроавтомобили продают в Тюмени?:

  • ГАЗ-21 "Волга" (1958 г.) — можно купить всего за 85 тысяч рублей.
  • Ford Transit (1973 г.) — предлагается за 2,55 млн рублей. В фургоне установлена стальная фотокабина для мгновенных снимков.

Редкий шанс купить советскую классику

Лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей — одна из самых дорогих ретромашин, выставленных на продажу в Тюмени. Автомобиль представляет интерес для коллекционеров и ценителей советского автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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