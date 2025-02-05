Редкий ГАЗ-12 выставили на продажу за рекордную сумму

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На популярной площадке объявлений появилось предложение о продаже советского лимузина ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей. Этот культовый автомобиль использовался для перевозки правительственных чиновников и партийных работников. Вещает новостной портал NASHGOROD.RU.

Фото: Own work by Vyacheslav Kirillin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГАЗ 12

ГАЗ-12: классика советского автопрома:

Производство : 1949-1959 гг.

: 1949-1959 гг. Тип кузова : шестиместный седан

: шестиместный седан Производитель: Горьковский автозавод (ГАЗ)

Этот лимузин редко встречается в продаже, что делает его уникальной находкой для коллекционеров.

Какие ещё ретроавтомобили продают в Тюмени?:

ГАЗ-21 "Волга" (1958 г.) — можно купить всего за 85 тысяч рублей.

(1958 г.) — можно купить всего за 85 тысяч рублей. Ford Transit (1973 г.) — предлагается за 2,55 млн рублей. В фургоне установлена стальная фотокабина для мгновенных снимков.

Редкий шанс купить советскую классику

Лимузин ГАЗ-12 за 4,1 млн рублей — одна из самых дорогих ретромашин, выставленных на продажу в Тюмени. Автомобиль представляет интерес для коллекционеров и ценителей советского автопрома.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

