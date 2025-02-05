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Илон Маск признал ошибку: старые Tesla не получат обещанное FSD

Авто

После девяти лет обещаний и уверений в обратном, Илон Маск сделал неожиданное признание: автомобили Tesla, оснащённые оборудованием Hardware 3, не смогут поддерживать полностью автономное вождение без аппаратного обновления.

Почему это стало шоком для владельцев Tesla

  • С 2016 года Маск заявлял, что все новые Tesla оборудованы для полного автопилота и смогут получить FSD (Full Self-Driving) в будущем.
  • Многие владельцы заплатили 12 000 долларов за опцию FSD, рассчитывая на автономное вождение без необходимости в обновлениях.
  • Теперь оказалось, что Hardware 3 (использовался в 2019–2023 годах) недостаточно мощный, и автомобили потребуют замены процессора на Hardware 4.

Tesla готова компенсировать переход, но Маск заявил, что Tesla возьмёт на себя расходы по обновлению и признал: "Это будет больно и сложно, но мы это сделаем". Это означает огромные финансовые затраты для компании, которая уже испытывает сложности из-за китайской конкуренции и падающего спроса на электромобили. Это уже не первый случай ложных обещаний:

  • В 2016 году Tesla обещала, что Hardware 2.0 обеспечит автономное вождение, но позже оказалось, что его мощности недостаточно.
  • В 2019 году владельцы Hardware 2.0 и 2.5 были вынуждены перейти на Hardware 3.
  • Теперь история повторяется: Hardware 3 не тянет, и требуется Hardware 4.

Чем это грозит Tesla?:

  • Юридические проблемы: владельцы, купившие FSD, могут подать в суд за ложную рекламу. Уже были прецеденты, когда Tesla обязывали бесплатно обновлять оборудование.
  • Финансовые потери: бесплатный переход с Hardware 3 на Hardware 4 обойдётся компании в миллионы долларов.
  • Потеря доверия: постоянные переносы сроков и изменения условий разочаровывают клиентов.

Будет ли FSD работать на Hardware 4

Пока Tesla оснащает новые машины Hardware 4, но FSD по-прежнему недоступен. Даже те, кто уже оплатил полную версию, вынуждены ждать. Так что история с автономным вождением Tesla далека от завершения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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