Илон Маск признал ошибку: старые Tesla не получат обещанное FSD

После девяти лет обещаний и уверений в обратном, Илон Маск сделал неожиданное признание: автомобили Tesla, оснащённые оборудованием Hardware 3, не смогут поддерживать полностью автономное вождение без аппаратного обновления.
Tesla готова компенсировать переход, но Маск заявил, что Tesla возьмёт на себя расходы по обновлению и признал: "Это будет больно и сложно, но мы это сделаем". Это означает огромные финансовые затраты для компании, которая уже испытывает сложности из-за китайской конкуренции и падающего спроса на электромобили. Это уже не первый случай ложных обещаний:
Чем это грозит Tesla?:
Пока Tesla оснащает новые машины Hardware 4, но FSD по-прежнему недоступен. Даже те, кто уже оплатил полную версию, вынуждены ждать. Так что история с автономным вождением Tesla далека от завершения.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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